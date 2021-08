Les comarques gironines s’han convertit en el territori amb més rescats i recerques dels Bombers a Catalunya. Aquesta Regió d’Emergències -que no inclou la Cerdanya- ja ha registrat 247 actuacions a les quals s’haurien d’afegir els dos darrers rescats, ahir, a Núria i Setcases. Amb aquestes dades a la mà -fins al 9 d’agost- a la Regió ja s’ha arribat al 60% dels salvaments realitzats a la natura durant el 2020.

L’any passat va ser any de rècords, amb 395 salvaments i rescats a Girona i enguany es va pel camí d’igualar-ho o superar-ho. Perquè encara queda estiu per davant i l’inici de l’hivern, èpoques que ja per excel·lència són de molta feina pels Bombers.

Aquest estiu s’estan tornant a disparar els serveis ja que la pandèmia segueix estan arreu i ha fet que enguany la gent no hagi viatjat gaire lluny i novament, el turisme local està mobilitzat per terres gironines i per tant, no hi ha dia que els Bombers no tinguin serveis de rescat per camins de ronda de la Costa Brava o per ajudar a excursionistes que aprofiten el Pirineu en època estival.

Les 247 actuacions corresponen a poc més de set mesos d’intensa activitat dels Bombers. Els especialistes en aquest camp, els Grae, han anat molt enfeinats. Aquest tipus de serveis han viscut pics durant la Setmana Santa, l’hivern i ara, des del juny i per les vacances d’estiu. La majoria dels salvaments al medi natural s’estan efectuant durant el cap de setmana i s’ha de destacar que la major part corresponen a rescats de muntanya (161) i en segon terme hi ha les recerques de persones perdudes (54). També hi ha recerques o rescats en medi marítim (21) que viuen la seva eclosió ara a l’estiu.

76 en poc més d’un mes

Una mostra de com els rescats van a l’alça durant l’estiu és el nombre de serveis realitzats els mesos de juliol i fins al 9 d’agost: n’hi ha hagut 76. Dels quals 47 han tingut lloc el juliol i 29, en només nou dies d’agost.

Observant el total de les dades del que portem d’any, el Ripollès continua essent la comarca reina dels rescats, amb 64. Aquí els Bombers han hagut d’actuar sobretot en rescats de muntanya (49). La segona àrea de la Regió d’Emergències amb més activitat de salvaments dels Bombers és la l’Alt Empordà, amb 49 serveis. Aquí també s’emporta la part més gran del pastís el rescat de muntanya (28) però la recerca de persones també ha suposat 10 actuacions. El Baix Empordà a poca distància de la seva comarca veïna se situa en tercer lloc, amb 45 salvaments al medi natural, dels quals nou són en medi marítim. A l’altre extrem de la balança hi ha el Pla de l’Estany que des que ha començat l’any concentra sis salvaments. S’ha de dir però, que quatre d’ells són recerques de persones perdudes.

La pandèmia no els atura

L’any passat per aquestes mateixes dates també es va notar un clar increment dels salvaments dels Bombers al medi natural. Entre gener i 9 d’agost n’hi havia hagut 205 i el punt àlgid es va donar a l’estiu, quan la gent va sortir a la natura a fer tot tipus d’activitats i les restriccions van ser molt més laxes. Entre juliol i agost, el cos d’emergència va actuar en 136 actuacions d’aquestes característiques.

Els 247 serveis que ja han realitzat els Bombers a la Regió d’Emergències de Girona, la converteixen amb la que té més salvaments al medi natural de tot Catalunya. Per darrere hi ha la Regió Metropolitana Nord (181) i la del Sud (152).

Aquest increment de sortides per exemple, va provocar que el passat cap de setmana, els Bombers de la Generalitat superessin el miler de serveis a tot Catalunya. Unes dades superen les de l’any passat, que fins llavors havia estat l’exercici en que més serveis d’aquestes característiques havien atès.

Malgrat que el 2020 va estar marcat per una pandèmia que va portar a confinaments domiciliaris i territorials, els salvaments al medi natural dels Bombers no van tenir treva. El 2020 es va igualar la xifra del 2019, a la Regió de Girona i que havia estat ja de rècord amb 395 serveis. La xifra de 247 d’aquest any augura que enguany tampoc quedaran curts els rescats i recerques, malgrat que des dels Bombers es fa pedagogia per demanar a la gent que eviti sortides si ha de fer mal temps, cal anar ben equipat, saber on es va, entre altres. Els accidents succeeixen i si molta gent es desplaça al medi natural, més probabilitats hi ha que n’ocorrin.