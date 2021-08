Els torns de nit als cossos policials són darrerament força moguts perquè la crisi sanitària de la Covid ha fet que s’hagin d’encarregar de fer complir tocs de queda i d’altra normativa sanitària. Però també es troben amb històries curioses com la de dijous.

Pels voltants de les quatre de la matinada, un taxista es va presentar a la comissaria de la Policia Local de Salt amb un home de nacionalitat suïssa de 84 anys tot desorientat. Aquest home presentava alguna rascada i una mica de sang però només parlava alemany.

El taxista va explicar-los que s’havia presentant a l’hospital de Santa Caterina per demanar ajuda i que llavors, l’havia transportat fins a la comissaria. Per poder entendre a la possible víctima, agents de la Policia Local van contactar amb el 112 i amb l’ajuda d’un intèrpret van poder entendre que els deia que hauria patit un robatori violent.

Però tot i això, no els va poder aportar més detalls ni quan havia estat, ni on i de fet, la Policia Local encara ho investiga.

El què sí van poder esbrinar a través de la matrícula del vehicle -un Ford Ka on havia dormit l’home - que procedia de Calp i que tot desorientat, havia arribat fins a Salt.

Davant d’aquesta situació, els agents de Salt van contactar amb la Policia Local de Calp per tal així d’intentar localitzar algú dela família d’aquest home misteriós que havia arribat fins a Salt. Després de diversos intents, els va costar força comunicar amb algun familiar, van aconseguir localitzar algú.

Gràcies a això, es va trobar algú que es faria càrrec de l’home i l’assegurança del vehicle amb el qual anava, va gestionar la seva tornada a Calp. Per la seva banda, la Policia Local segueix intentant d’esbrinar què li va passar a aquest home i què hi feia a Salt.