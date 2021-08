Salt és la ciutat amb més risc de rebrot de tot Catalunya amb 1.036 punts, i gairebé duplica Banyoles, que és la segona amb 608 punts, seguida de Sant Feliu de Guíxols (559), el Vendrell (494), Martorell (477) i Girona (458). El risc de rebrot, doncs, és extrem a totes elles perquè supera els 200 punts, xifra a partir de la qual el risc passa de considerar-se alt a molt alt. De fet, excepte El Vendrell i Girona, les altres quatre ciutats formen part dels dinou municipis on actualment segueix en vigor el toc de queda, tot i el revés del Tribunal Superior de Justícia al Govern que va anul·lar-lo a la majoria de poblacions on estava vigent.

Per comarques, les dues que tenen el risc de rebrot més alt són, en conseqüència, el Pla de l'Estany -amb una mitjana de 490- i el Gironès -amb 479-. Com indiquen les xifres, si tot continua igual, els contagis en els catorze dies següents seguiran desbordats, perquè el risc de rebrot és l'indicador que permet saber com avançarà la pandèmia: s’obté creuant la taxa de reproducció -la velocitat amb què es propaga la malaltia- i el nombre de persones que poden contagiar-la, de manera que s’aconsegueix una radiografia de què passarà a dues setmanes vista si no es prenen mesures de contenció.

Malgrat que les dades no pintin bé en aquestes comarques, la mitjana de la resta d'indicadors a la regió sanitària de Girona ha mantingut una tendència estable durant l'última setmana. Així doncs, en les últimes 24 hores s'han registrat 203 nous positius, hi ha hagut 2 ingressats més a les Unitats de Cures Intensives -fins a ser un total de 49- i 3 noves morts. D’altra banda, hi ha hagut 32 altes hospitalàries. Les xifres, doncs, no han registrat una variació gaire destacada- ja sigui a l’alça o a la baixa- respecte de la setmana anterior.

El repte que hi ha ara damunt la taula, doncs, és que aquestes dades no vagin a l'alça tot i l'alt risc de rebrot registrat al Pla de l'Estany i al Gironès, i, en canvi, segueixi creixent el nombre de vacunats amb pauta completa, que ara és de més de mig miler a la regió sanitària de Girona, en concret de 535.320 persones.

Deu milions de dosis

Al conjunt de Catalunya, ja s’han administrat 10 milions de dosis de la vacuna, de manera que el 74,1% de la població de més de 16 anys ja té la pauta completa i cinc milions i mig de ciutadans almenys una dosi. Tot i això, la Generalitat segueix fent una crida als ciutadans perquè segueixin anant als punts de vacunació durant l’estiu i es pugui arribar al setembre, abans de l’inici curs escolar, amb el nombre més alt de vacunats possibles.