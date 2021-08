Després de més de 20 anys d’experiència atenent casos de divorcis, Molina ha publicat el llibre Cómo no perder a tus hijos tras el divorcio, una guia d’autoajuda amb la qual busca donar

eines als progenitors que se separen per evitar que la ruptura perjudiqui els fills.

Quines preguntes solen fer els pares quan es divorcien?

N’hi ha de dos estils. Els que pregunten pensant en els nens i els que venen a buscar proves per intentar aconseguir el que volen: la custòdia, tenir més pensió, etc.

El segon cas és molt habitual?

El 75-80% dels negocis són de comú acord. Això vol dir que el que busquen és un assessor per organitzar-se. Però n'hi ha un 20-25% que comporten conflicte.

A quin dels dos casos va dirigit el llibre?

Al segon, sobretot, perquè si hi ha molt conflicte els nens pateixen o es poden perdre pel camí. Tot i això, també serveix per al primer cas perquè, encara que tinguis bon rotllo, et dona eines per pensar en els nens quan et separes.

Encara que sigui de comú acord, és complicat que no afecti la relació amb els fills?

Bé, de quantitat de temps en tindràs menys per compartir, però la qualitat del temps es pot mantenir i que les conseqüències no siguin més que l'estrés d'un canvi. Un canvi provoca estrès, però si passa el temps, i el fem bé, els nens s'adaptaran.

Com es fa per superar els problemes quan la relació està trencada?

És normal tenir divergències, si no, no et separaries. Un mediador pot ser útil per buscar un punt d'acord. Però si han passat altres coses a la relació, llavors ja és més útil una figura del coordinador de parentalitat, que intentarà treballar el conflicte. A banda, cadascú ha de fer autocrítica per veure com millorar-ho. Mai tot no és culpa d’un. No pots dir «jo vull bon rotllo però és tot culpa teva». Tu segur que pots fer alguna cosa de part pròpia.

Aquí és on entra la figura del psicòleg?

És clar. Si veus que se'n va tot de mare, que estàs perdent els nervis i que necessites ajuda, necessites un psicòleg especialista en temes de família i de divorci. Potser també necessites teràpia.

Sempre hi ha remei a les baralles ocasionades pel divorci?

Hi ha conflictes que es cronifiquen molt, i la solució és complicada. A vegades, s’estabilitza i es pot anar tirant, mentre que d’altres es barallen fins que es moren. Una vegada una nena em va dir: «Si em moro jo, deixaran de barallar-se?». I jo li vaig dir «per desgràcia, no, seguiran 30 anys més discutint de qui va ser la culpa que tu desapareguessis». Els nens ho passen molt malament. Es veuen al mig, i ells volen estimar els dos.

Quins problemes psicològics poden desenvolupar els nens?

El divorci no és el problema pels nens. El problema és el mal divorci. Que els pares es divorciïn els pot comportar tristor i sensació de pèrdua però, si es fa bé, els nens s'adapten a la nova realitat. El problema arriba amb el divorci destructiu, ja que a ells els provoca un sentiment d'angoixa i de tristor molt gran sentir-se al mig. Entren en un conflicte de lleialtats, que els fa patir moltíssim. Això els pot provocar moltes seqüeles com depressió, angoixa o mal rendiment escolar.

Com afecta al seu desenvolupament?

Si els teus referents s'estan barallant, vol dir que no t'estan mirant. Estan pendents de les seves coses, i obviant-te. Això té una conseqüència psicològica greu perquè estàs creixent sol, i perds els referents. Creixes amb una sensació d'abandonament i les seqüeles poden ser molt variades.

Es dona el cas que estiguin massa pendents del fill?

Sí, tot i que per mi no és un cas contrari. Provoca també molts problemes. No és un amor incondicional, és condicional al fet que estiguin amb ells.

Són diferents els fills de pares divorciats als altres?

Si han viscut amb una situació de divorci conflictiu, la repercussió psicològica és evident, està constatada. Com afectarà? Potser acaben tenint transtorns d'addicció, potser tenen problemes socials, o potser tenen dificultats per tenir una parella estable, perquè el model que han tingut no ha sigut el més sa. Hi ha gent amb problemes d'angoixa, d'altres amb transtorns d'alimentació. Pot donar per moltes coses, però això té seqüeles psicològiques.

Hi ha algun tipus d’experiència personal en el fet que es dediqui a treballar amb divorcis?

No, no tinc els pares separats [riu ]. Jo de petita volia treballar en alguna cosa on pogués ajudar la gent. Volia ser metge, però no m'agrada la sang. Llavors vaig anar cap a la psicologia, i sempre he pensat que els que més agraïts a la vida són els nens. Acabar en aquest àmbit va ser casualitat, però és una decisió encertada. Al final, els nens són víctimes d'una situació que no controlen.

I per què va decidir plasmar la seva experiència en un llibre?

El divorci és un canvi a la vida com qualsevol altre. Si els progenitors vetllen pels nens, no és tan difícil fer-ho bé. En canvi, les interferències parentals són una forma de maltractar els nens. El llibre vol ajudar els que pateixen aquestes interferències, i alhora conscienciar del que poden arribar a patir els nens.