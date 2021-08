La Policia Francesa de Fronteres (PAF) va enxampar recentment una dona al Voló que transportava més de 23 quilos de marihuana al cotxe. Aquesta setmana ha passat a disposició judicial i malgrat explicar que traficava perquè «els traficants de Girona em van amenaçar i em van obligar», la magistrada del jutjat de Perpinyà l’ha condemnada, tal com explica el diari francès L’Indépendant. Concretament, li imposa dos anys de presó, li retira el cotxe i a més, li prohibeix l’entrada a França durant cinc anys.

L’acusada és una jove, amb dos fills, que va explicar davant del tribunal sentir-se amenaçada, però el seu historial no li va servir de gaire ajuda. Ja que compta amb antecedents a França i per tant no era el primer cop que l’enxampaven.

En el cas del 6 d’agost, els agents de la PAF la van sorprendre en el peatge del Voló. L’olor que sortia del vehicle no va deixar cap dubte de què portava i li van trobar 23,5 quilos de marihuana. Segons el rotatiu francès, anteriorment se l’havia detinguda a França i, de fet, ja havia estat condemnada pel tribunal de Niça per haver portat droga des d’Itàlia.

Tot i això, durant el relat davant la jutge de Perpinyà, l’acusada va relatar que el motiu que l’havia portat a traginar aquesta droga és un deute pendent amb traficants de Girona. Segons ella, va cedir el seu cotxe per cometre un robatori i el delinqüent, a qui li va deixar el seu vehicle, va robar drogues a traficants de Girona. Arran d’això, va assegurar durant el judici que els traficants consideren que ella és responsable dels fets i que els deu 70.000 euros i que, per poder pagar-los el deute, fa d’intermediària entre traficants.

Tot i això, durant el judici es va comprovar que el traçat del telèfon de la dona mostra que porta molts viatges fets entre França i Espanya, i la jutgessa dubta que fos perquè anava a buscar un amic seu, com diu la processada per defensar-se. Durant la visita, el fiscal tampoc li va donar credibilitat, tot i que la defensa va dir que només havia comès una passada de droga i que té dues criatures a càrrec seu. Finalment la dona ha acabat condemnada a 24 mesos de presó.