L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts ha emès un comunicat on dona el condol als familiars dels morts a la residència Torreblanca per un brot de covid-19 i diu que esta a l'espera dels resultats de la investigació interna oberta pel centre per conèixer-ne l'origen. A l'escrit, el consistori també mostra el seu suport als treballadors de la residència que "des de l'inici de la pandèmia han treballat pel benestar dels residents en un escenari complex". El brot ha provocat set defuncions i afecta 15 dels 53 residents i 8 d'ells encara estan en fase d'aïllament en una zona sectoritzada de la residència. També hi ha sis treballadors contagiats.