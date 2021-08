Els Mossos d'Esquadra han començat "l'etapa de desplegament al mar" amb l'adquisició d'una embarcació de patrullatge de prop de tretze metres d'eslora i que s'ha batejat amb el nom de 'Cap de Creus'. El vaixell tindrà com a port base Palamós, tot i que la presentació s'ha fet al Port de la Selva on s'ha construït. El director de la Policia, Pere Ferrer, ha deixat clar que el desplegament marítim respon a les competències que tenen els Mossos a l'estatut i remarca que no venen a fer "la feina d'altres". En aquest sentit, Ferrer ha assenyalat que treballaran "de la mà" amb la resta de forces de seguretat i la Marina. Cap de Creus és la primera de les tres embarcacions que abans d'acabar l'any tindran els Mossos.

Els Mossos d'Esquadra reforcen la seva presència al mar. Ho fan amb un "salt endavant" amb l'equipament que tenien fins ara per evitar els delictes que s'hi produeixen. Des d'aquest dissabte al migdia l'embarcació 'Cap de Creus' ja fondeja al Port de la Selva, a l'espera de tenir els permisos corresponents per poder anar a Palamós, que serà la seva base d'operacions. Es tracta d'un model, monocasc rígid amb un casc lleuger i resistent, té unes dimensions de 12,83 m d’eslora i 3,53 m de mànega, amb un pes de 7,8 tones. Disposa de cabina tancada per a sis tripulants, tot i que té capacitat per més passatgers. Té dos motors fora borda de gran potència que li permeten assolir una alta velocitat creuer i una ràpida resposta davant de qualsevol requeriment.

Aquesta nova embarcació està destinada a patrullatges que els Mossos faran a la Costa Brava. Està previst, però, que abans de finals d'any se n'estrenin dues més que aniran a l'Ametlla de Mar i a Vilanova i la Geltrú. D'aquesta manera, els Mossos estaran presents arreu del litoral català, i és que cada embarcació compta amb una autonomia de 400 milles nàutiques.

Les tres embarcacions incorporen equipament d’última tecnologia en navegació, connectivitat i capacitat de captació i transmissió d’imatges. Aquesta tecnologia es complementa amb la incorporació a cada embarcació d’un model de dron específic per operar en el medi aquàtic i d’un ROV o dron submarí, per facilitar les tasques d’inspecció en profunditat.

Les noves incorporacions s’afegiran a les dues embarcacions que han estat oferint servei els darrers mesos: la Neptú i la Thalassa. La primera fa 7 metres d’eslora i està motoritzada amb dos motors de 200cv i la segona és una patrullera semirígida cedida judicialment de 12 metres d’eslora i amb quatre motors de 300CV. Des del mes de maig han fet més de 600 hores de patrullatge marítim.

Respectar les competències

El director de la Policia, Pere Ferrer, assenyala que amb aquests nous aparells el que es fa és "iniciar el desplegament dels Mossos al mar", tal i com està previst en el marc de les seves competències. En aquest sentit, Ferrer diu que no venen "a fer la feina d'altres" i reivindica la col·laboració amb la resta de cossos presents al litoral català, de qui ha assegurat que "treballaran de la mà".

En aquesta mateixa línia s'ha expressat el comissari Joan Portals que ha explicat que amb les embarcacions actuals han pogut realitzar un miler d'actuacions. Ara, però, amb la nova embarcació espera poder actuar de manera més àmplia. "Amb aquest projecte donem un pas més per poder desenvolupar un sistema de seguretat integral i que es fonamenta en tres pilars: la distribució territorial, l'aprofitament del coneixement que tenim els Mossos des de 2009 amb la unitat aquàtica i en tercer lloc en la formació que han rebut els agents", ha explicat Portals.

La Policia Marítima va iniciar el desplegament l'estiu del 2020 per donar resposta a les funcions policials en l'àmbit marítim com a policia integral a tot el territori català amb vocació d’assolir competències plenes en la investigació de delictes, en seguretat ciutadana i en l’ordre públic, així com de policia administrativa.

Aquesta unitat, que depèn de la Comissaria General de Mobilitat té com a funcions, entre d'altres, la vigilància, patrullatge i control de les aigües marítimes per prevenir la comissió de delictes o infraccions, així com la protecció, auxili i informació als usuaris d'instal·lacions portuàries i a persones i embarcacions que ho necessitin.

També s'encarregaran de les denúncies de les infraccions administratives en l'àmbit de la reglamentació nàutica sobre les marines comercial, pesquera i esportiva, a més de la inspecció i control dels entorns naturals marítims i la persecució de les activitats que atemptin contra la normativa.