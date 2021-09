Les dones embarassades de l’Alt Maresme i la Selva Marítima que estiguin portant el control del seu embaràs a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva podran tornar a entrar acompanyades a les ecografies obstètriques i visites de control, gràcies a la millora en el nombre de casos positius per la covid-19 als centres de la Corporació.

A causa de l’augment de casos de coronavirus de la cinquena onada, a principis del mes d’agost es va haver de suspendre l’entrada amb acompanyant a les ecografies obstètriques i visites de control per minimitzar el risc de contagi en la mesura del possible.

Ara, davant d’un escenari més favorable, es torna a recuperar aquest acompanyament, sempre seguint les mesures de seguretat establertes. Així, la gestant només podrà entrar acompanyada d’una única persona, que haurà de portar posada la mascareta (neta i homologada) en tot moment, rentar-se les mans en entrar i sortir del centre, i mantenir la distància de seguretat amb la resta de pacients.

Visites a pacients no covid-19

D’altra banda, donada l’estabilització de casos covid-19 als hospitals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, des de l’1 de setembre s’han recuperat les visites de familiars als pacients no covid-19 ingressats als hospitals de la Corporació, Blanes i Calella. Aquesta lleugera obertura va acompanyada d’unes mesures estrictes per evitar cap contagi.

Per visitar els pacients no covid-19 hospitalitzats als centres s’estableix una franja horària de dues hores: al migdia de 12 a 14 h. Només es permetrà l’entrada d’un acompanyant per pacient, que sempre haurà de ser la mateixa persona per minimitzar riscos i es recomana, en la mesura del possible, que compti amb la pauta completa de vacunació.