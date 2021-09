Els grups escolars confinats per covid-19 pugen a 10 a les comarques gironines, 2 més que en el darrer balanç del Departament d’Educació. En total, hi ha 283 gironins confinats per ser positius de coronavirus o contacte estret d’un positiu. Els nous casos s’han produït a l’escola La Salle de Figueres, que ha confinat 3 grups i un total de 87 alumnes a causa de 5 casos positius confirmats, i l’institut Cendrassos, on han aparegut 3 positius que han obligat a confinar un grup de 24 persones.

Els dos centres figuerencs se sumen a l’escola Josep Boada de Riudarenes (que afecta 15 estudiants), a l’escola El Bosc de la Pabordia de Girona (que afecta 15 alumnes), a l’escola Madrenc de Vilablareix (que afecta 20 alumnes), a l’Escola Guillem de Montgrí, de Torroella de Montrgí (amb 25 confinats), a l’escola Mossèn Baldiri Reixach de Sant Feliu de Guíxols (amb 17 estudiants), a l’escola Maristes Girona (que afecta 25 alumnes), al Bell-lloc del Pla (amb 24 confinats), i a l’escola bressol El Barrufet de Campdevànol (amb 18 afectats).

De les dades d’ahir, el més destacat és que el Gironès se situa entre les comarques catalanes amb més escoles amb grups confinats amb un total de quatre, per darrere del Barcelonès, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat.

D’altra banda, la Salle de Figueres també se situa entre els centres escolars amb més grups confinats. N’hi ha un total de tres, juntament amb un centre escolar de Sant Esteve de Sesrovires i un altre d’Aitona.

Es dupliquen a Catalunya

A Catalunya, els grups escolars confinats per covid-19 van pujar a 62, 31 més que en el darrer balanç del Departament d’Educació. Representen el 0,09% dels aproximadament 72.000 totals. Hi ha 2.381 persones confinades, 738 més que en el darrer balanç.