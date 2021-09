Adif ha licitat el contracte d'obres per a la reparació del pont del tren de Ripoll, de 145 metres de longitud i situat sobre el riu Ter. L'actuació, inclosa en el pla de Rodalies, té un pressupost d'1,24 milions d'euros, i s'allargarà durant cinc mesos i mig. La finalitat dels treballs és la de dotar l'estructura «de la màxima estabilitat i durabilitat» i, per això, es protegirà de possibles condicions atmosfèriques adverses. Els treballs consistiran en la renovació de les baranes, la instal·lació de proteccions del formigó mitjançant perfils d'alumini, una neteja general del pont i la renovació dels elements oxidats. Se sanejaran les zones més fetes malbé i es duran a terme injeccions de morter per a la reparació estructural de la infraestructura.