La Policia Nacional ha detingut prop de 1.300 persones per infringir la Llei d'Estrangeria des de principis d'any a Girona.

Així ho ha revelat el comissari provincial del CNP a Girona, Leoncio Martínez durant l'acte de celebració de la festa patronal dels Àngels Custodis que s'ha fet avui a la subdelegació del Govern a Girona.

Un acte que després de dos anys s'ha tornat a celebrar a la ciutat i on han acudit menys persones arran de la situació de pandèmia.

El comissari provincial de la Policia Nacional ha fet un repàs al treball de les diferents àrees amb les quals treballa el cos policial i els resultats.

També ha lloat el treball dels integrants a Girona després d'un any de pandèmia i del treball fet malgrat la situació sanitària.

Un dels objectius del CNP és la lluita contra les organitzacions criminals des de diversos àmbits i les Unitats d'Estrangeria i Documentació de la Jonquera, Portbou i Puigcerdà i Camprodon hi tenen u paper destacat, ja que treballen "activament en el control dels fluxos d'immigració il·legal i delinqüència itinerant entre el nostre país i la resta d'Europa", ha recordat el comissari. Que ha afegit que és una tasca que es realitza sobretot als punts fronterers de la Jonquera i de Portbou.

Una mostra d'aquest treball és que el CNP ha detingut prop de 1.300 persones per infringir la Llei d'Estrangeria des de principis d'any a Girona i també ha arrestat 191 persones reclamades per la justícia, 19 de les quals eren fugitius, és a dir, que comptaven amb una ordre internacional cerca i captura.

Aquest treball també es realitza en col·laboració amb la Policia de Fronteres francesa (PAF), que avui també era present a l'acte. Amb aquest cos policial, el CNP hi fa patrulles mixtes, que controlen els TAV entre Figueres i Perpinyà, a banda d'alguns controls en passos fronteres. Una col·laboració, que el comissari ha assegurat que ha de continuar entre els dos països.

De fet, el cap del CNP a Girona ha fet també una crida a seguir treballant de forma coordinada amb totes les forces i cossos de seguretat presents a la província i ha remarcat, que és la forma de garantir un entorn de seguretat a les comarques gironines.

Durant l'acte s'han entregat diplomes i medalles del mèrit policial a diversos components del CNP i d'altres cossos i forces de seguretat. També s'ha entregat una medalla amb creu de distinció blanca a la fiscal en cap de Girona, Anna Maria Meléndez Gil per la seva cooperació amb la policia.

L'acte s'ha clos amb la intervenció del subdelegat del Govern espanyol a Girona, Albert Bramon que ha lloat la tasca de la policia i ha destacat que Espanya és un "país d'alta seguretat". I finalment amb el record dels policies morts. S'ha recordat la figura de l'antic comissari provincial, Francisco Pamplona que va morir aquest any.

424 arrestats

Des del mes de gener, la Policia Nacional ha detingut 424 persones per il·lícits penals, això suposa un creixement del 120% respecte al mateix període de l'any passat.

Aquí hi ha detinguts per diversos delictes, per exemple, a l'aeroport de Girona durant l'estiu i després que es comencés a activar el turisme, s'han arrestat 21 persones quan intentaven viatjar al Regne Unit amb documents d'identitat falsos o falsificats.

Però també han realitzat arrestos per molts altres fets. El comissari ha detallat un conjunt d'operacions en les quals ha participat el CNP i entre les destacades n'hi ha les que tenen a veure amb tràfic d'éssers humans, xarxes d'immigració clandestina i falsedats documentals. Per exemple, l'operació Loki, on es va desarticular una organització criminal juntament amb els Mossos que es dedicava a vendre i falsificar carnets de conduir. La Policia Nacional va detenir en tres dies a 123 persones, segons ha relatat el comissari.

També ha destacat que en un operatiu es va acabar amb una banda que facilitava contractes de treball fraudulents amb l'objectiu de regularitzar estrangers. Es van detenir fins a 29 persones pels fets.

31 reincidents

En aquest any i mig, malgrat que encara hi ha problemes per viatjar, el CNP ha expulsat fins a 31 estrangers reincidents. Es tracta de persones en situació irregular amb antecedents policials o penals i que acumulaven causes judicials.

El tràfic de drogues també és un dels temes que ha portat més de bòlit a la Policia Nacional de Girona. La Brigada Provincial de Policia Judicial i els grups de les comissaries locals de Sant Feliu de Guíxols, Lloret de Mar i Figueres. Entre els operatius més destacats hi ha per exemple, un que es va fer a Lloret de Mar, on es van arrestar 20 persones i es van comissar 75 quilos de marihuana, 42.000 euros i una arma de foc. O per exemple, l'operació Cosari feta a Sant Feliu, que van acabar amb una banda que traficava cocaïna i es van comissar dos quilos de cocaïna. Al llarg d'aquest any i mig, també han desmantellat plantacions de marihuana en diversos espais.

La ciberdelinqüència també és una tema en el que ha posat èmfasi el comissari, ja que durant aquest any s'ha desarticulat una xarxa de "mules" d'una organització dedicades a les estafes on-line -sim swappin- i que haurien comès 14 fets delictius. Es van detenir 23 persones pels fets.

Generació de documentació

Una de les altres tasques que té la Policia Nacional és la generació de documentació oficial i en aquest últim any, han expedit 130.000 documents d'identitat (DNI), 26.000 passaports i 46.000 targetes d'identificació. A més, han rebut 750 peticions d'asil i han tramitat 428 cartes d'invitació d'estrangers. El comissari ha recordat també que en l'últim any han "hagut de recuperar tots els documents que no es van realitzar en els tres mesos de la declaració de l'estat alarma".