La temperatura a diversos punts de l’Alt Empordà s’ha situat, durant el passat mes de setembre, gairebé tres graus per sobre la mitjana del període 1961-1990. Així ho assenyalen les dades del Servei Meteorològic de Catalunya, que constaten que l’observatori de Cabanes, amb una mitjana 2,8 graus superior a l’habitual, i el del pantà de Darnius-Boadella, amb 2,5 graus més de la mitjana, es troben entre les zones de Catalunya on més s’ha disparat la temperatura durant el mes que ha significat el pas de l’estiu a la tardor.

En general, el mes de setembre ha estat càlid a bona part de Catalunya, i sense dubte a totes les comarques gironines. A més, ha estat especialment sec a l’Alt Empordà, mentre que a la desembocadura de la Tordera, en canvi, ha estat molt plujós. A la resta de les comarques gironines es pot considerar que el nivell de precipitacions ha estat normal o, fins i tot en alguns punts, plujós.

Per una banda, les elevades temperatures han fet que s’hagin batut rècords a diverses estacions catalanes, com a Fornells de la Selva, on s’ha detectat la temperatura mínima més alta dels últims deu anys. A la Tallada d’Empordà, a més, s’ha batut el rècord de temperatura màxima en el mes de setembre, ja que s’ha arribat als 33,5 graus.

Pel que fa a les precipitacions, el mes de setembre ha resultat sec a la franja central de Catalunya, al Pirineu Occidental i a l’Alt Empordà, i molt sec a les comarques del Pla d’Urgell i l’Urgell. En canvi, a la resta de Catalunya ha estat normal o plujós, tot i que les tempestes que hi va haver al Delta de l’Ebre fan que en aquella zona es pugui considerar extremadament plujós.

Segons la taula mostrada pel Servei Meteorològic, l’estació situada als jardins Marimurtra de Blanes va ser la que va registrar una major pluviometria de totes les comarques gironines: 176,4 litres per metre quadrat al llarg del mes de setembre. En segon lloc es troba Sant Pau de Segúries (165,2 litres per metre quadrat), i a continuació hi ha també Batet de la Serra (158,2 litres), la Vall d’en Bas (157,2), les Planes d’Hostoles (155,5) i Vilobí d’Onyar (151,4).

Així doncs, després d’un final d’agost més aviat plujós, el Servei Meteorològic recorda que el mes de setembre va començar amb un bloqueig anticiclònic al nord d’Europa que va provocar una situació «moderada» de calor i tempestes que en alguns casos es van convertir en torrencials: especialment significatiu és el cas d’Alcanar, al Delta de l’Ebre, on l’1 de setembre es van acumular més de 250 litres per metre quadrat, o la gran pedregada que va afectar part del Berguedà i el Lluçanès el 6 de setembre.

A partir d’aquell dia, el corrent general atmosfèric es va normalitzar, amb vent de l’oest que va provocar el pas de pertorbacions atlàntiques amb un flux del sud-oest que va donar un episodi de calor que va afectar tot el país entre els dies 7 i 15 de setembre.

Calor i tempestes

Finalment, des del dia 16 i fins a pràcticament el final de mes, el bloqueig anticiclònic al nord del continent europeu va tornar a afectar de nou l’Europa occidental. Aquesta situació, si bé va provocar una suavització de la temperatura arreu de Catalunya, també va donar pas a tempestes fortes.

Aquestes van ser especialment torrencials durant 16 de setembre, quan es van arribar a superar els cent litres per metre quadrat a Malgrat de Mar (just on hi ha la desembocadura de la Tordera, al costat de Blanes) o a Berga.