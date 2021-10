L’ampliació de les instal·lacions de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Doctor Josep Trueta (Idibgi) serà una realitat l’any que ve. Així ho preveu la directora, Marga Nadal, qui afirma que els nous espais són «molt necessaris perquè els que tenim ja se’ns queden petits».

D’una banda, l’institut d’investigació augmentarà les instal·lacions del Parc Hospitalari Martí i Julià a Salt amb una nova ala annexa on ubicarà nous laboratoris. Aquest espai ha de permetre donar cabuda a més grups de recerca, incorporar més talent, i alhora, poder disposar d’infraestructures comunes per a la recerca, com ara el biobanc o altres grans equipaments. La meitat del nou equipament ja està finançat amb una subvenció de 640.000 euros de la Generalitat, a través de la convocatòria Projectes Singulars, a la qual es va presentar l’entitat gironina. En aquests moments, el projecte ja ha sortit a concurs però encara falta l’altra meitat per finançar. «Estem treballant en una campanya de mecenatge per trobar inversors, tant entre entitats públiques com privades. De moment estem treballant molt per trobar inversors i soc optimista en les negociacions. Confio que l’any que ve ja tindrem el pressupost ja que hem de començar i acabar les obres», explica a aquest diari, la directora de l’Idibgi, Marga Nadal.

D’altra banda, l’Institut de Recerca Biomèdica també ha llogat un local al barri de Sant Ponç de Girona, per traslladar-hi part de l’activitat que es fa a l’hospital Trueta. Concretament, el principal objectiu és que les tasques administratives se centralitzin a un sol lloc juntament amb el grup de recerca del Trueta i gestors d’assaigs clínics de l’Institut Català de la Salut i l’Institut Català d’Oncologia. Per poder habilitar el nou local fa falta la inversió d’uns 300.000 euros, que també estan en procés d’obtenir-los. «Fa temps que tenim el local però encara no el podem fer servir quan és imprescindible per seguir treballant amb millors condicions», explica Nadal. D’aquesta manera, entre els dos projectes l’Idibgi necessita gairebé un milió d’euros.

L’ampliació de les instal·lacions també comportarà la contractació de més investigadors, segons ha afirmat Nadal recentment. «Si aconseguim els objectius d’ampliació previstos, podríem arribar a passar dels 120 investigadors contractats actualment als 150 en dos anys i amb perspectives de més creixement».

«Necessitem el campus a Salt»

D’altra banda, la directora de l’Idibgi reitera la «necessitat» que el nou campus de salut ubicat a Salt sigui una «realitat quan més aviat millor». És per això que espera que la propera inversió per al Trueta es destini al nou hospital, i no al vell. «Això voldrà dir que el projecte segueix endavant perquè el fet d’estar separats, com ara, és una autèntica pèrdua de temps i ineficiència per als professionals i més tenint en compte que molts d’ells estan actius als dos espais».

Nadal també destaca la importància de la futura ubicació de les facultats de Medicina i Infermeria a Salt. «No és pràctic ni òptim que aquestes facultats estiguin allunyades dels hospitals i els centres de recerca, com l’Idibgi en aquest cas. No es tracta de només una aposta per nosaltres, sinó que la recerca, l’assistència i la docència s’han d’unificar per optimitzar recursos», conclou la directora de l’Idibgi.

Retornen les iniciatives per recaptar fons

Amb la millora de les dades epidemiològiques es reprenen les activitats solidàries per recaptar fons per a la recerca. D’una banda, el dissabte 16 i 23 i el divendres 22 d’aquest mes es durà a terme un mercat solidari d’intercanvi de roba a Riudarenes. Els diners recaptats es destinaran a l’Idibgi i l’associació Montseny Guilleries. D’altra banda, el 14, 15, 16 i 17 d’aquest mes es farà un torneig solidari de pàdel al club tennis d’Aro. Amb el lema «Juguem per la vida», els diners recaptats també es destinaran a l’Idibgi a través de les inscripcions en diverses categories.