Encara no has decidit el teu vot? Aquestes són les candidatures que es presenten a Girona

Aquest diumenge se celebren les eleccions al Parlament de Catalunya. Des de les 9 del matí fins a les 8 del vespre, els col·legis electorals tenen les portes obertes perquè els electors dipositin el seu vot per alguna de les 15 candidatures que es presenten a Girona.

Hi ha gent que té molt clar el seu vot, però d'altres, tot i que hem tingut 15 dies de campanya electoral, és possible que a aquestes hores encara no tinguin el vot decidit. Ets un d'aquests indecisos? Cap problema! Aquí et deixem tots els partits i els noms que es presenten a les eleccions catalanes a Girona aquest 12 de maig perquè et sigui més fàcil decidir a qui donaras el teu vot.

Aquestes són les candidatures que es presenten a Girona

1. Salvador Vergés i Tejero

2. Carme Renedo i Puig

3. Isaac Padrós i Suárez

4. Sònia Martínez i Juli

5. Maite Selva i Huertas

6. Mª Àngels Planas i Crous

7. Jordi Munell i García

8. Mònica Rabassa i Vázquez

9. Teresa Garcia i Recasens

10. Francesc Ten i Costa

11. Salvador Coll i Baucells

12. Mònica Sanjaume i Colomer

13. Joan Mir i Martinez

14. Núria Murlà i Ribot

15. Josep Lluís Santamaria i Moreno

16. Ferran Rodero i Tomas

17. Maria Rosa Vila i Juanhuix

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC / ESQUERRA)

1. Laia Cañigueral i Olivé

2. Jordi Viñas i Xifra

3. Anna Torrentà i Costa

4. Jordi Orobitg i Solé

5. Anna Targa i Barrera (Ind.)

6. Jaume Butinyà i Sitjà

7. Laila El Gamouchi Darras

8. Sergi Albrich i Viñas

9. Isabel Maria Cortada i Soler

10. Àlex Esteba i Soldado

11. Elisa Teixidor i Planella

12. Jordi Cambronero i Vicens

13. Eva Viñolas i Marín

14. Àngel Llobell i Martorell

15. Bartomeu Compte i Masmitjà

16. Judit Cornellà i Reixach

17. Joaquim Nadal i Farreras (Ind.)

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC)

1. Sílvia Paneque Sureda

2. Víctor Puga López

3. Mònica Ríos García

4. Francesc Jesús Becerra Ramírez

5. Núria Navarro Hurtado

6. Salvador Calabuig Serra

7. Marina Alegre Martínez

8. Gael Rodríguez Garrido

9. Ester Navas Hernández

10. Josep Maria Guinart Solà (Ind.)

11. Soumaya Waez Bieto

12. Víctor Grau i Moreno

13. Carla Aguilera Gil

14. José Martínez Herrera

15. Marina Illescas Ruiz

16. Manel Nadal Farreras

17. Eulàlia Lluch Bramon

CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - DEFENSEM LA TERRA (CUP - DT)

1. Dani Cornellà i Detrell

2. Montserrat Vinyets Pagès

3. Ignasi Sabater Poch (Ind.)

4. Marta Guillaumes i Pibernat

5. José (Pino) Delás Martí (Ind.)

6. Raquel Vilar i López

7. Non Casadevall i Sala

8. Guillem Surroca i Pascual

9. Ousman Jangana Kabba

10. Elisabet Punset Pagès

11. Dolors Pons i Sais

12. Àlex Medrano Foz

13. Anna Alcalà Sayeras

14. David Planas i Lladó

15. Adrià Cortadellas Cabello (Ind.)

16. Dolors Serra i Colom

17. Lluc Salellas Vilar

1. Alberto Tarradas Paneque

2. Ignasi Mulleras Vinzia

3. Sandra Moya Bolívar

4. Francisco Javier Domínguez García

5. María José Hernando Maldonado

6. Roberto Martínez Hernández

7. Cristina Ruz Navarro

8. Jordi Vivo Fernández

9. Adela García Cerrillo

10. Daniel Plana Farjas

11. María José Ubero Montesinos

12. Joan Ball-llosera Llagostera

13. Vanesa Guaita Granado

14. Antonio Galeote Rodríguez

15. Montserrat Fernández Ramírez

16. Anna Catalán Martínez

17. Sergi Fabri Llavero

1. Eloi Badia Casas

2. Anna Portillo Cuberes

3. Jordi Lloveras Avellí

4. Salma Laghzaoui Al Bachiri

5. Víctor Catalan Casas

6. Claudia Mallart Toupy

7. Raül Valls Lucea

8. Sara Williams Douse

9. Daniel Hernández Gómez

10. Rosario García Durà

11. Alberto Martín Álvarez

12. Lis Valeria Brusa Acuña

13. Andrés Acosta Osorio

14. Blanca Stella González Galerón

15. Albert Pons Ramos

16. Júlia Boada Danés

17. Quim Brugué Torruella

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)

1. Héctor Amelló Montiu

2. María del Camino Fernández Riol

3. Cristian Ortiz Paredes

4. Elisabet Guillén Verdejo

5. Miguel Ángel González González

6. Jorge Hernández García

7. Rebeca López Losada

8. Fernando Fernández Cuenda

9. Antonia Molina Ortiz

10. Antonio Fierro Solano

11. Samuel Caravaca Menacho

12. Adelaida Victoria Vertedor Vives

13. Angel Belisario Delgado Martín

14. María Rosario López Raigón

15. Enrique Porcar Valiño

16. Jaime Vizern Pont

17. Arantxa Granada de Caramany Bonet

PARTIT POPULAR (PP)

1. Jaume Veray Cama

2. Daniel Ruiz Pérez

3. Paula Cordera Aizpurúa

4. Pere Robert Anaya

5. Tatiana Cabrera Endara

6. Vanesa Mányik Jiménez

7. Enrique Rodríguez Zamudio

8. Ana María Vilà Gallego

9. Àlex Melià Baxter

10. Mª Luisa Rodríguez Cantoya

11. Julià Carpintero Rich

12. Matilde de la Hoz Navarro

13. Carmelo Vico Mendoza

14. Júlia Sala Esteban

15. José Manuel González Jurado

16. Matías Bertrán Domingo

17. Míriam Pujola Romero

ALIANÇA CATALANA (ALIANÇA.CAT)

1. Sílvia Orriols Serra

2. Jordi Coma Pujol (Ind.)

3. Gisela Sidera Roca

4. Susanna Sala Gelis (Ind.)

5. Manel Pareja Martínez

6. Guillem Barranqueras Aragón

7. Genís Pinart Cairó

8. Yolanda Busquets i González

9. Maria Dolors Alsina Sánchez

10. Francesc Saltor Setó (Ind.)

11. Mario Aliu Trenado

12. Josep Maria Armengol Villanueva

13. Roser Morales Torroella

14. Meritxell Pons Navinés

15. Robert Parcerisa Miguélez

16. Emili Rodríguez Guzmán

17. Margarita Cabello Pla

ALHORA (ALHORA)

Titulars

1. Marc Cassany Alemany

2. Núria Martín Comas

3. Marc Montraveta Viladrich

4. Anna Corretger Casas

5. Enric Gràcia i Barba

6. Montse Sala Figueras

7. Guillem Vila Torrent

8. Josep Aragall Torres

9. Pol Viñas Jiménez

10. Judit Pujadó Puigdomènech

11. Eloi Duart i Bosch

12. Mariona Pérez Bach

13. Rafel Fàbrega Pascual

14. Núria Alsina Costa

15. Maria Elena Llorens Pujol

16. Maria Dolors Oller Rovira

17. Narcís Comadira Moragriega

FRENTE OBRERO (FO)

1. Àlex Buxadé Pujol

2. María Pilar de Gregorio García

3. Joan Tayeda Cassou

4. Marta Cassou Fernández

5. Alejando Cáceres Gregorio

6. Sílvia Pujol López

7. Marc Cabrejas Terradas

8. Jordi Cunillera Rivera

9. María Antonia Lledo Lloveras

10. Alejandro Guijo Tejerina

11. Jordi Perona Díaz

12. Javier Ortega Cassou

13. María Isabel González Peñas

14. Mara Toyos Riera

15. José Antonio Gálvez Molina

16. Sergi Corrons Martin

17. Cristina Cobo Blanca

PARTIT ANIMALISTA AMB EL MEDI AMBIENT (PACMA)

1. Aitziber Sáez de Buruaga Cousillas

2. Laura Bujalance Planagumà

3. Camila Parra Alvarado

4. Albert Benítez Hugas

5. Marc Bonsoms Pumareda

6. Elena Costa Farré

7. María Ángeles Peláez Martínez

8. María Elena Begara Lara

9. Ramon Torredemer Turu

10. Josep Comas Lladó

11. Anna Roura Sánchez

12. Cristiana Hasper Machado

13. Irene Cola Morcillo

14. Carles Comas Giménez

15. Edgar Fernández Garrido

16. Natalia Hidalgo Sabaté

17. Joan Guillén Garcia

PER UN MÓN MES JUST (PUM+J)

1. Santiago Luis Temprado Celma

2. Lourdes Marcos Buján

3. Esteve Santamaría Alloza

4. Laura Ortiz Hernández

5. Guadalupe Margarita Romero Arias

6. Joaquim Benet Porcell

7. Olga García Álvarez

8. Antonio Fernández Agudo

9. Itziar Izuel Alegre

10. María Francesca Martí Ignacio

11. Luis Sierra Serra

12. Cristina Bosch Castañeda

13. Raúl Orgaz Múrcia

14. Mireia Prat Benítez

15. Susana Chavarría Jordana

16. Ángel Cerdán Doménech

17. Emma Dobon Casani

PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA (PCTC)

1. Bernat Roig Arnau

2. María Dolores Garrote Llorens

3. Sergio Alcala Sevilla

4. Berta Conesa Gambin

5. Eladio Roda Parada

6. Jorge Guisado Fradera

7. Alba Rubia Miñambres

8. Maria Luisa Serrano Zuñeda

9. Joan Caballé Doménech

10. Jon Manso Fernandez

11. Gisela Rubia Miñambres

12. Lydia Albesa Corral

13. Nil Vives i Angelats

14. Núria Vila Martínez

15. Antonio José Haro Ramos

16. Roser Vila Martínez

17. Josep Lluis Lopez Amigo

RECORTES CERO (RECORTES CERO)

1. Francesc Sergio Ibáñez Laffort

2. Mª Carmen Jurado Expósito

3. Francisco Barba Zarza

4. Elsa Soler Bienzobas

5. Jordi Murgadella Solà

6. Estefanía Milán Troya

7. Ángel Casado Iglesias

8. Alba Zoriane González Ansoleaga

9. Sixto Huailla Padilla

10. Francisca Cintas González

11. Manuel Marzo Martínez

12. Laia Álvarez Ibáñez

13. Éric Álvarez Ibáñez

14. Ana María Manuela Güell Carballés

15. Leonardo Álvarez Díaz

16. Eni Soriano Llopis

17. Verónica Ibáñez Laffort