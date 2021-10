La directora dels Serveis Territorials de la Presidència a Girona, Maria Josep Porta, ha visitat avui les obres del Pla únic d’obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) del municipi d’Ogassa acompanyada de l’alcalde de la localitat, Josep Tremps.

Les actuacions, que han estat executades durant l’any 2021, han consistit en la pavimentació de l'avinguda de les Mines, la millora de la xarxa d’aigua de la font Gran, la reconstrucció d'un mur i l’empedrat de carrers. Les obres, amb un pressupost total de 67.003,33 euros, han estat finançades pel Departament de la Presidència amb 63.653,16 euros del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC).

El PUOSC del període 2020-2024 contempla una aportació de més de 6 milions d’euros per al Ripollès. Permetrà finançar 41 actuacions a tots els municipis de la comarca, així com un projecte del Consell Comarcal del Ripollès. A tot el país suposarà una aportació de 250 milions d’euros, d’aquests, 160 milions aniran destinats al programa general d’inversions i 90 milions seran per finançar projectes de municipis de fins a 5.000 habitants.

La directora de la Presidència a Girona també ha visitat els municipis de Sant Joan de les Abadesses, Gombrèn i Pardines, on ha mantingut reunions de treball amb els respectius alcaldes.