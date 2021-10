Els germans Rosa, Mercè i Esteve Alsius Suñer, membres de la família de farmacèutics Alsius, amb un fort lligam amb Banyoles, van ser els encarregats de pronunciar ahir al migdia el pregó per obrir la Festa Major de Sant Martirià. Els pregoners van repassar la història de la nissaga farmacèutica i l’evolució del negoci de la farmàcia, la vinculació amb la ciutat i la història de la Mandíbula de Banyoles (el fòssil d’una dona neandertal, localitzada el 1887 pel seu rebesavi Pere Alsius Torrent i que des de llavors ha estat custodiada per la família).

L’alcalde de la ciutat, Miquel Noguer, va celebrar per poder recuperar les activitats de festa major

El pregó es va celebrar com és tradicional a partir de les 12 del migdia al Teatre Municipal. En la benvinguda i presentació dels pregoners, l’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, es va felicitar de recuperar aquest acte que dona inici a la festa major i que l’any passat es va haver d’ajornar per la pandèmia de la Covid-19, com totes les activitats de la programació de Sant Martirià. Miquel Noguer va destacar «la forta vinculació de la família a la vida social, cultural i política banyolina, bolcada a més a una feina que ha deixat una profunda empremta en la societat banyolina des de fa més de 200 anys».

Canvis en la programació

El pregó de la família Alsius va ser l’inici de la Festa Major de Sant Martirià que se celebrarà fins al proper dilluns 25 d’octubre. L’Ajuntament, la comissió de la festa major i les entitats organitzadores treballen per adaptar la programació a la nova normativa fixada pel Govern de la Generalitat i a partir de demà dilluns s’anunciarà el gruix principal dels canvis. Pel que fa a la programació al recinte de barraques, les noves entrades per als concerts de El Pot Petit es posaran a la venda aquest dimarts 19 d’octubre a les 10 del matí a través del web de Cultura Banyoles.