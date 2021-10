El 19 de maig del 2017 una nena de quatre anys va morir ofegada a la piscina de Ripoll, on havia anat a fer una activitat extraescolar del CEIP Pirineu de Campdevànol. Dimarts que ve, més de quatre anys després dels fets, el cas arribarà a judici, per homicidi imprudent en un jutjat penal de Girona.

El pare de la nena, Fran Medina, que ara és veí de Puigcerdà, lamenta el temps que han hagut d’esperar pel judici. Es jutjaran el responsable de la piscina municipal i les monitores que hi havia a la piscina quan es va produir l’ofegament mortal. En declaracions a Regió7, diari del mateix grup editorial que Diari de Girona, Medina assegura, fent referència als acusats, que «vull que els inhabilitin, no que vagin a la presó perquè no va ser una cosa intencionada». Per al pare de la nena, la jutgessa instructora, en la interlocutòria que ordena l’obertura de judici, «és molt clara amb els fets». Segons aquest text, els infants van anar a la piscina a fer un curs que incloïa una part d’activitats dirigides i una altra de joc lliure, en la qual s’agrupaven tots els nens a la piscina petita. En aquell moment, la piscina no tenia cap socorrista perquè l’encarregada de fer aquesta tasca des de fora l’aigua feia de monitora perquè en faltava una i estava a l’aigua amb els menors. Sempre segons la interlocutòria, «cap de les monitores, ni professores, va advertir l’absència de la menor fins que la resta dels nens ja es dirigien als vestidors» i una professora va veure un barnús i unes xancletes damunt del banc. El text recull que una mestra va anar al vestidor a veure si trobava la petita. Mentrestant, una de les investigades va anar a la piscina. «Es va apropar a la piscina i la veure flotant a la part profunda de l’aigua, ja sense vida», conclou la resolució.

Per al pare, representat per l'advocat Carles Monguilod, l’actitud de les monitores va ser de «preocupació 0» per infants «tan petits, que no saben nedar i a qui no es pot treure els ulls de sobre». També expressa el seu desig que el seu cas serveixi perquè s’obligui a totes les piscines obertes al públic, com per exemple les dels hotels, a tenir socorrista perquè, «si hi hagués vigilants, segur que molts accidents amb nens ofegats es podrien evitar».

Fins a 3 anys de presó

La fiscalia i les dues acusacions particulars representades per Monguilod i Víctor Coch demanen 3 anys de presó per a quatre monitores i el director de la piscina per un homicidi imprudent. En concepte de responsabilitat civil, la fiscalia demana una indemnització de 166.615 euros i l'acusació particular de 300.000. Segons les acuscions, el 19 de maig del 2017 a la piscina s'hi feia una de les sessions del curs de natació amb els alumnes de P4 de l'escola CEIP Pirineus de Campdevànol. L'activitat es feia en horari lectiu escolar i va durar des de les 10.50 hores a les 11.40 hores. Aquell dia –i segons el quadrant elaborat pel director- havien de fer el curset quatre monitores però dues d'elles no van poder assistir-hi. Per això, el director va substituir-les, malgrat que una de les substitutes també tenia encomanada la tasca de socorrista.

Les acusacions consideren que els fets són constitutius d'un delicte d'homicidi imprudent. Per això, demanen 3 anys de presó per a les quatre monitores que aquell dia treballaven al curset i per al director de la piscina. A més, demanen 4 anys d'inhabilitació especial per treballar com a monitors i socorristes o per dirigir les instal·lacions esportives. En matèria de responsabilitat civil, la fiscalia xifra a indemnització en 166.615,50 euros. L'acusació pública demana que els acusats afrontin la indemnització de manera "conjunta i solidària" però considera que les asseguradores han de respondre com a responsables civils directes i que l'Ajuntament de Ripoll i el Departament d'Ensenyament siguin responsables civils subsidiaris. Això vol dir, que podrien haver d'assumir el pagament d'indemnitzacions en cas de condemna.

L'acusació particular exercida per Monguilod, que subscriu fil per randa la tesi de la fiscalia, i demana la mateixa pena per als acusats, discrepa en canvi a l'hora de quantificar les indemnitzacions. L'acusació reclama 300.000 euros per als pares, la germana i els avis de la nena.