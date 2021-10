La tercera edició dels Premis BSH (Best Spanish Hospital Awards), que reconeixen l'eficiència i la qualitat assistencial d'hospitals d'aguts públics i privats d'arreu d'Espanya, ha reconegut els hospitals de Palamós i Figueres en les categories de millor centre en processos de malalties infeccioses i malalties de la dona respectivament.

En el cas de Palamós, es van obtenir posicions de finalista i per tant diploma en dues categories més: processos de malalties de la dona i en finalista global de resultats. Aquest darrer premi és especialment rellevant, ja que valora tots els indicadors de l'hospital com són l'estada mitjana, l'estada mitja preoperatòria, la cirurgia menor ambulatòria, els reingressos, les complicacions intrahospitalàries, la mortalitat i les hospitalitzacions potencialment evitables.

En aquesta edició, els Premis BSH han congregat un total de 122 hospitals, 65 d'ells públics i els 57 restants privats. Estan organitzats per les consultores Higia Benchmarking i Asho amb l'objectiu d'optimitzar la gestió sanitària per a la millora contínua d'hospitals d'aguts espanyols a través de més de 250 indicadors d'eficiència, adequació i qualitat assistencial.

Reconeixement al Trueta

D'altra banda, l'hospital Trueta i set hospitals catalans més ven rebre dijous els premis internacionals ESO Angels Awards de l'European Stroke Organization (ESO), en un acte organitzat pel Pla Director de les Malalties Vasculars Cerebrals del Departament de Salut i l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS).

Els guardons ESO Angels són atorgats per l'European Stroke Organization dins el marc de la iniciativa ANGELS (Acute Networks Striving for Excellence in Stroke) als centres hospitalaris que compleixen tot un conjunt d’indicadors que reflecteixen una atenció d’excel·lència per als pacients amb ictus. Així, els premis tenen per objectiu el reconeixement de la tasca dels equips hospitalaris i dels i les professionals implicats en l'atenció dels pacients amb ictus, i en la promoció d’una cultura d’atenció de qualitat i millora contínua.

A part del Trueta, també han rebut el premi l'hospital de Bellvitge, l'hospital de la Vall d'Hebron, l'hospital del Mar, l'hospital Sant Pau, l'hospital Clínic, l'hospital Germans Trias i Pujol, i l'hospital de Granollers.