Els col·lectius de persones més vulnerables davant la covid continuen essent els de la gent gran i immunodeprimida. Les persones grans i les immunodeprimides perden abans la protecció que les persones més joves: després de sis mesos s’han de posar la tercera dosi. Aquest dilluns, Salut administrarà aquesta tercera punxada de la vacuna contra la Covid a persones més grans de 70 anys. L’administració de la tercera dosi es farà quan faci sis mesos que van rebre la pauta completa. La dosi de reforç que se subministrarà serà d’una vacuna ARNm, és a dir, de les de Pfizer i Moderna.

En el moment de concertar la cita en el centre d’atenció primària per a la tercera dosis, els usuaris tindran l’opció de demanar l’administració de la vacuna de la grip, de manera que en podran rebre una en cada braç, o bé fer-ho per separat, un dia la de la grip i un altre la de reforç de la covid. Catalunya ha adquirit més d’1,5 milions de dosis contra la grip diferenciades en tres tipus: un 4,5% d’aquestes vacunes té una immunogenicitat molt reforçada i estan dirigides a les residències; un 54%, les estàndard, estan destinades a la població general; i un 41%, també reforçades, són per als majors de 65 anys.

El cas Jansenn

La presidenta del Comitè Científic Assessor del Departament de Salut, Magda Campins, va parlar també sobre l’efectivitat de la vacuna de Janssen, que és entre un 15% i un 20% inferior que la que proporciona Pfizer i Moderna. És per això que l’agència reguladora dels Estats Units (FDA) ha recomanat una dosi més per protegir les persones que van vacunar-se amb l’única dosi de Janssen. Campins va insistir en la compatibilitat de les vacunes i va remarcar que «si algú porta Janssen no ha de tenir por de posar-se les altres vacunes».