La patronal de l’oci nocturn La Fecasarm va demanar ahir no criminalitzar el sector de l’oci nocturn arran de les denúncies de suposats casos de discriminació racial els darrers dies sector, un a Badalona i una altra a Girona. Una noia va denunciar a través de les xarxes socials que no la van deixar entrar a la discoteca Nova Platea de Girona diumenge passsat a la nit pel color de la seva pell. La noia, que assegura ser clienta habitual del local, va ensenyar una còpia del DNI, ja que l’original li han robat. Els porters de la discoteca li van dir que no podia entrar sense identificació pel fet que era una festa per majors de 21 anys. La noia accepta aquest argument, però afirma que ella mateixa va veure com diferents grups de persones accedien al local sense que els demanessin el DNI. Per això, conclou que el detonant va ser el fet que ella fos negra.

Fonts de la Nova Platea qualifiquen d’ «aberrant» i «deplorable» la denúncia: «És tot mentida», afirmen. Segons indiquen, exigeixen el DNI a tots els seus clients per comprovar que el certificat Covid és vàlid, i per això asseguren que al seu local no pot entrar ningú sense el document. «No hi ha res a explicar, senzillament anava sense documentació. És normal que la demanem, ens ho exigeix la llei», afegeixen. A més, recorden que la mateixa noia ha admès que era clienta habitual del local: «Si fos racisme, no hauria entrat tantíssimes vegades», indiquen. De la mateixa manera, recorden que tenen treballadors de tots els origens i asseguren que són un dels locals nocturns més oberts de tot Girona. També lamenten que una persona «es pugui inventar totes aquestes coses, perquè fan molt de mal a nivell d’imatge i a nivell personal».

La Fecasarm, per la seva banda, també defensa que la denúncia és «del tot infundada». L’organització diu que el fet que la noia hi hagués entrat abans demostra que el local no denega l’accés a ningú per motius de raça o origen. A més, subratllen que la persona en qüestió no duia el DNI original ni tampoc resguard original de sol·licitud del nou. Per tot plegat, defensen que també s’estaria davant d’un cas de denegació de l’accés correcte i ajustat a dret.

El president de la Fecasarm, Joaquim Boadas de Quintana, també explica que parlaran amb l’Ajuntament de Girona per recuperar la campanya La nit en blanc, groc, negre o vermell, és nit igual, per demostrar que el racisme no té lloc als locals d’oci nocturns gironins. «No podem permetre que se’ns malmeti la imatge d’aquesta manera», indica.