L’Ajuntament de Ripoll ha instal·lat deu contenidors de potassa a diferents punts de la vila perquè els ciutadans que ho necessitin, en puguin fer ús. Tot i que la Brigada Municipal s’encarrega de la distribució de sal a la via pública del municipi, diferents particulars sol·liciten poder-la utilitzar per a ús domèstic (per col·locar al carrer just davant de casa seva o bé per escampar en espais molt concrets on es detecta perill de patinar).

Els contenidors de sal són de plàstic de color groc i tenen 500 quilos de capacitat. Consten d’una obertura a la part superior que serveix de fàcil accés per recollir la sal del seu interior. Des de l’Ajuntament es demana fer un ús responsable i adequat de la potassa i s’espera que aquesta mesura pugui ajudar als veïns/es ara que arriba l’època de glaçades.