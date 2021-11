El creixement dels indicadors de contagi dels darrers dies està provocant que el nombre de casos es dispari. On ja s’està començant a notar aquest repunt és als centres d’atenció primària de la Regió Sanitària de Girona. De fet, després de setmanes a la baixa, en aquests darrers set dies les visites a pacients amb coronavirus han crescut un 81%. Concretament, del 27 d’octubre al 3 de novembre un total de 2.751 gironins es van visitar per covid-19 i la setmana següent en van ser 4.988. Tot i que en el primer període va coincidir que hi va haver el festiu de Tot Sants i Sant Narcís a alguns municipis de la demarcació i, per tant, l’activitat sol baixar, la diferència d’una setmana a l’altra continua sent molt elevada.

De fet, el creixement de visites es relaciona directament amb l’augment de positius detectats. Segons el balanç de Salut, en els últims set dies s’han diagnosticat 588 casos, un 86% que la setmana anterior, quan n’hi va haver 316. Aquest ascens epidemiològic també ha fet créixer la demanda de proves per diagnosticar la covid-19, i en una setmana s’ha passat de 9.126 10.914 a PCRs i de 4.747 a 5.829 tests d’antígens. En global, el percentatge de positivitat també ha augmentat del 2,66% al 4,08%. Finalment, el risc de rebrot ja és de 153 punts i la velocitat de transmissió de la covid-19, d’1,49.

On també estan creixent els casos és als centres educatius, fet que està provocant que augmenti el nombre d’escoles amb grups confinats. Actualment n’hi ha 31 a tot Catalunya i una quarta part són de la província de Girona, on n’hi ha vuit: una al Baix Empordà, dues al Gironès, dues a la Selva, una al Pla de l’Estany, una a la Garrotxa i una altra al Ripollès. Fa just una setmana, només hi havia dos centres escolars afectats. El que és evident, però, és que la situació actual no té ni punt de comparació amb la de fa un any.

Com a bona notícia, aquest augment de casos de moment encara no està repercutint als hospitals, on el nombre de pacients ingressats per coronavirus encara va a la baixa. De fet, en una setmana els nous ingressos han disminuït un 61%. Actualment, n’hi ha 29 i, d’aquests, 9 estan a l’UCI. De la mateixa manera, el nombre de defuncions diàries pràcticament és testimonial en comparació a mesos anteriors, ja que n’hi sol haver una o cap de mitjana. L’última vegada que n’hi va haver dos va ser el 15 de setembre.

«Creixeran els positius»

D’altra banda, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va constatar ahir a ACN el creixement de la pandèmia en les darreres dues setmanes, augment que ja preveien. En aquest sentit, va dir que es continuarà pujant «bastant» en els propers dies però espera que la vacunació permeti «afrontar-ho millor» que en altres països europeus amb taxes de vaccinació més baixes. En tot cas, preveu un increment d’ingressats, tot i que va desitjar que l’impacte sigui «el menor possible».

Davant d’aquesta situació, va descartar tornar a prendre mesures restrictives en aforaments o horaris. «No serà l’element bàsic», va manifestar. El conseller va insistir en la necessitat de portar la mascareta, especialment en llocs tancats, i va fer una crida a la societat perquè contribueixi a continuar contenint la pandèmia.

Per últim, va explicar que començaran a posar la dosi de reforç als vacunats amb Janssen. Aquests poden dirigir-se als centres sanitaris per demanar ser vaccinats.