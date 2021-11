L’Alt Empordà ha registrat de gener a octubre d’aquest any taxes d’ingressos i defuncions per covid-19 per sobre de les que va tenir el conjunt de la demarcació de Girona i la resta de Catalunya. I això malgrat tenir una taxa inferior de casos detectats de la malaltia. En concret, durant aquest període, per cada 100.000 habitants, es van registrar 5.918,36 casos i unes taxes d’ingressos i defuncions de 538,11 i 94,65%, respectivament. En el cas de la demarcació de Girona, els casos se situen en 6.387,33 i les taxes d’ingressos i morts en 454,02 i 78,47 respectivament. Si s’observen les mateixes dades en el conjunt de Catalunya, hi ha hagut 6.763,67 casos però els ingressos i defuncions han estat menors: 515,23 i 82,79, respectivament.

Segons l’observatori INDIKA que ha analitzat les dades, aquesta situació s’explicaria pel fet que probablement s’han fet menys proves de detecció a la comarca per les característiques sociodemogràfiques pròpies del territori. D’altra banda, si s’analitza l’evolució dels nous ingressos per coronavirus a l’hospital de Figueres de gener a setembre d’aquest any, s’observa que a l’Alt Empordà hi ha hagut dos pics: el primer després de les vacances de Nadal de l’any 2020 (59 ingressats del 18 al 24 de gener de 2021) i el segon després de la relaxació de les mesures durant el mes de juny (41 ingressats durant el període del 26 al 31 de juliol de 2021).

Una altra conclusió que es pot extreure de l’evolució dels nous ingressos és que durant el 2021 l’hospital comarcal sempre ha tingut algun pacient ingressat per coronavirus, amb dos ingressats com a xifra més baixa a finals de juny.

Per altra banda, en el conjunt de Catalunya la corba epidèmica s'enfila cap a una possible sisena onada de coronavirus, amb el doble de contagis que fa quinze dies, un augment d'hospitalitzacions i un risc de rebrot de 130 punts, que no es donava des de finals d'agost, amb una incidència que creix a l'àrea metropolitana de Barcelona.

Segons les dades d'incidència actualitzades ahir pel Departament de Salut, hi ha 376 persones hospitalitzades per Covid, nou més que ahir, de les quals 90, dues més que la vigília, són a l'UCI, d'elles 54 intubades i 6 connectades a l'ECMO (respiració extracorpòria).

Els serveis d'assistència primària van atendre diumenge, un total de 977 pacients de Covid, gairebé 300 més que el diumenge anterior, mentre que la vacunació segueix sense avançar i el percentatge de població vacunada amb la pauta completa està estancat en el 74,6% dels habitants de Catalunya, un 83,7% si es compten només els majors de 12 anys.

El nombre oficial de morts per Covid des de l'inici de l'epidèmia ascendeix a 24.049, amb quatre nous òbits comunicats les últimes 24 hores i una mortalitat que comença a repuntar lleugerament amb tretze defuncions a causa del coronavirus els últims set dies.

El risc de rebrot, índex que mesura el potencial de creixement de l'epidèmia, s'ha situat aquest dilluns en 130 punts, sis més que ahir, amb la qual cosa la corba epidèmica s'enfila de nou en vertical, amb un risc que és gairebé el triple que fa dues setmanes i el doble que fa una setmana.

La velocitat de propagació del virus (Rt) a Catalunya és avui d'1,54, una centèsima menys que ahir, és a dir, que cada 100 infectats contagien una mitjana de 154 persones, per la qual cosa ja es considera que hi ha transmissió comunitària.