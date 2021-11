Regencós, un poble de 270 habitants de la Costa Brava, tot i que separat de la franja litoral per uns 4 quilòmetres, s’ha convertit en la nova meca turística després que la cadena nord-americana CNN el considerés el més bonic d’Espanya precisament per no pertànyer als circuits més explotats.

Els veïns veuen passar diàriament, però sobretot els caps de setmana, nombrosos visitants atrets per les bondats que avala la llista americana dels quinze petits llocs «més bonics» d’Europa.

La CNN va valorar la tranquil·litat d’estar fora de les clàssiques aglomeracions d’agost sense renunciar als seus atractius principals, des de la possibilitat d’accedir a la platja a una arquitectura medieval característica del Baix Empordà.

Poques coses s’escapen entre 270 habitants i tant la seva alcaldessa, Pilar Pagès, com Salvador Casaseca, la persona al capdavant de l’hotel del Teatre, l’únic establiment d’hostaleria i restauració, estan segurs que els trets van per aquí, que altres s’hi assemblen, però que només aquí es respira i hi ha calma sempre.

Allotjar la periodista

Del paper que va jugar la pau en ple agost en donen fe tant Pagès com Casaseca, la primera, satisfeta i sorpresa que s’hagin fixat a Regencós fins al punt de situar-lo entre aquests quinze llocs d’Europa en l’àmbit turístic i el segon, agraït per l’empenta al negoci i amb la pista d’haver allotjat a qui va donar el nom a la CNN.

A aquest respecte, el restaurador i hostaler detalla que va tenir una clienta «americana que venia una mica saturada de molt moviment» en les grans destinacions de sol i platja propers. «Aquí, es va trobar amb la tranquil·litat de l’hotel, del poble i tot aquest conjunt la va portar a elaborar aquest article, encara que no sabíem que era periodista de la CNN», assenyala en referència a la redactora que signa la notícia, Julia Buckley.

Creu que la clau és que està a «prop de tot, a cinc minuts de les cales de Begur, de Pals i a deu de Calella de Palafrugell -totes destinacions de primer ordre de la Costa Brava-, però a l'interior, sense massificació». Casaseca defensa que tenia la seva clientela abans de la notícia de la CNN i admet que l’impacte de la publicació «s’ha notat molt, sobretot els caps de setmana».

El restaurador es declara «orgullós» d’estar al capdavant d’un establiment «que va ser el teatre municipal i que té 120 anys d’antiguitat», encara que entén algunes veus protesten, «perquè abans es creuava el carrer amb tranquil·litat i, ara, és diferent».

L’alcaldessa explica que «els veïns estan contents i sorpresos, perquè a tothom li agrada que el seu poble sigui el més bonic i, per a nosaltres ho és». «Sempre hem reivindicat des dels municipis petits que també existim i que tothom va als grans i, de nosaltres, passa de llarg, però ara vénen expressament a veure’ns», afegeix.

«No ho entenc»

Regencós està «sempre ple de gent cada dia des que va sortir la notícia» i un exemple era una parella de Santpedor. Ignasi Casella, relatava que havia recorregut 161 quilòmetres amb cotxe arran del «ressò» provocat per la llista de la CNN després d’haver passat «moltes vegades» per la carretera i no haver parat mai. «El veia un poble normal i corrent i, ara, comprovo que no m’equivocava, no entenc que amb uns altres pobles al costat com Pals, Begur, Peratallada o Monells sigui aquest el triat», conclou.