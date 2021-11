La Creu Roja Joventut ha posat en marxa la 29a campanya de joguines que permetrà repartir-ne entre més de 3.000 nens i nenes en situació de vulnerabilitat de les comarques gironines. Amb el lema 'Els seus drets en joc', la iniciativa pretén fomentar el valor pedagògic i la importància educativa de la joguina. Per aquest motiu, es recolliran i distribuiran joguets nous no bèl•lics, no sexistes, sostenibles i cooperatius. Hi participaran més de 135 persones voluntàries de 15 assemblees de la demarcació. Això permetrà que la campanya arribi a més de 174 municipis.

A més de sol·licitar la implicació de la ciutadania, la Creu Roja demana la col·laboració d'empreses, comerços i entitats. Aquest suport es pot fer amb diferents fórmules: des de la donació de joguines, fins a aportacions econòmiques passant per la cessió d'espais per a la recollida, entre d'altres. Les donacions es podran fer als diferents punts de recollida que es poden consultar a la web www.lajoguinaeducativa.org. Al mateix espai web es pot veure el calendari de les diverses activitats previstes a les diferents localitats. Durant aquest període, es faran 17 actuacions al carrer per sensibilitzar de la importància de garantir el dret al joc i el seu valor educatiu i s'establiran punts de recollida de joguines.