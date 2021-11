El president de l'Associació d'Hostaleria del Ripollès, Fran Barroso, es queixa que no hi ha personal qualificat. «Falta personal preparat, no perquè s'ofereixin males condicions, sinó perquè ja no hi són». Durant la pandèmia, la gent s'ha espavilat i ha buscat altres sectors per tirar endavant. Barroso té una taverna a Ripoll i explica que, veient que no podien tornar a muntar el mateix equip, també s'han quedat amb menys taules. A diferència d'abans, ara tanquen un dia per descansar (abans eren prou gent per rotar i tenir obert cada dia). A la comarca també hi ha altres oficis que no tindran relleu. «Paletes, llauners o pagesos, d'aquí a uns anys, quan es jubilin els que treballen ara, ningú ho continuarà. Ens estem quedant sense professionals i els joves ja no volen ser emprenedors, sinó funcionaris», remarca amb preocupació.

Des de l'Aula d'Hostaleria del Ripollès confirmen la preocupació del sector i recorden que aquesta problemàtica ja ve de fa anys. Tot i això, en els darrers tres cursos han mantingut la xifra d'una quarantena de matriculats i alguns ja tenen feina des del primer any que estudien al centre. Segons Joan Pera, coordinador del centre, l'oferta de personal qualificat no cobreix la demanda i «falten persones amb ganes de treballar». «A molts llocs es veuen cartells que es busquen cuiners o personal de sala», afirma. També coincideix que s'han fet importants millores en les condicions laborals i salarials i reconeix que treballar els caps de setmana és un factor que resta vocacions.