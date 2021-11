La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) denuncia que l’Administració General de l’Estat, lluny de buscar solucions a la manca de personal a l’Oficina d’Estrangeria de Girona, opta per externalitzar els expedients a altres províncies d’Andalusia, Castella - la Manxa o Galícia. Fins ara s’enviaven a la província de Càceres.

El sindicat denuncia que a les persones que realitzaran aquesta feina a les altres províncies se’ls retribuirà amb una productivitat de 300 euros quan a Girona les productivitats no arriben ni a la meitat. CSIF lamenta que «l’enuig general i la desmotivació dels treballadors d’aquesta oficina és total. Després d’anys d’un sobreesforç per tirar endavant, l’única idea és premiar altres companys d’altres províncies, en lloc de reconèixer els companys de Girona. Aquí no es busquen solucions, es posen pedaços».