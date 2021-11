Masella (Cerdanya) va inaugurar ahir la temporada d’esquí al Pirineu. Ha estat possible gràcies a la feina feta els últims quinze dies innivant les pistes i, sobretot, per la nevada que des de dilluns ha deixat gruixos d’entre 20 i 50 centímetres de neu pols entre les cotes baixes de l’estació, a 1.500 metres, fins al cim de la Tosa, a 2.500. Aquesta ha de ser la temporada de la plena gestió en línia de la jornada d’esquí, amb la possibilitat comprar des de casa no tan sols el forfet sinó que també els serveis complementaris. L’estació veïna de la Molina obrirà aquest dissabte.

El primer dia d’esquí va atreure estudiants, segons residents que han avançat el cap de setmana i molts joves locals que tenien ganes de reprendre l’esport blanc. A primera hora del matí l’aparcament el Pla de Masella ja era molt ple de vehicles amb aficionats a l’esquí i l’snowboard. A les pistes, sota un sol intermitent, l’esquiada es va poder fer en bones condicions de neu i assistència a l’espera que aquest cap de setmana es multipliqui. L’estació va oferir una primera jornada de descensos amb deu pistes, 22 quilòmetres esquiables, quatre remuntadors actius i el 100% del desnivell esquiable, és a dir 935 metres. L’estació treballa ja per obrir el màxim possible del domini i situar el camp de neu a ple rendiment de cara al Pont de la Puríssima de la setmana que ve, quan la Cerdanya apunta a viure un nou ple turístic.

Masella ha anunciat que les novetats de la nova temporada són principalment de caire tecnològic i ajuden l’esquiador a gestionar millor i més àgilment la seva experiència d’esquí des de casa per, una vegada a l’estació, evitar-se el màxim possible les cues. Així, una de les novetats és que, a més de tramitar els forfets de dia o diversos dies en línia, també es poden reservar classes d’esquí, guardaesquís i material de lloguer a la botiga web de Masella. Aquesta fórmula ha de permetre els aficionats pràcticament aparcar i entrar a les pistes per esquiar. Tret de Port Ainé, que també va obirr ahir, la resta d’estacions ho farà a partir d’avui i els pròxims dies per assolir la plena activitat el cap de setmana que ve.

La llevantada que ha caigut al Pirineu des de dilluns també ha permès l’esquí de fons iniciar la temporada, un fet excepcional. Els responsables de Lles i Guils Fontanera a Cerdanya també han aconseguit obrir les instal·lacions aquest divendres.