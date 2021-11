Fa dos anys, l’estiu abans de la pandèmia, la companyia holandesa Transavia operava discretament en un aeroport de Girona dominat, majoritàriament, per Ryanair. Les seves connexions amb Amsterdam i Rotterdam suposaven, al pic de l’estiu (juliol i agost), prop d’un 10% del total de passatgers que utilitzaven l’aeroport gironí, mentre que la xifra baixava fins al voltant del 6% als mesos de juny, setembre i octubre. Però mentre que l’arribada de la Covid-19 va fer que companyies com Ryanair, Jet2 o Pobeda reduïssin o eliminessin les seves rutes des de Girona, Transavia ha mantingut la seva aposta per la Costa Brava i està fent que el mercat holandès s’hagi convertit en clau per a l’aeroport gironí. Malgrat que el seu volum de passatgers encara no ha recuperat les xifres d’abans de la pandèmia (igual que succeeix amb la resta de companyies), l’aerolínia holandesa ha guanyat pes específic a l’aeroport: durant el mes de juliol de 2021 va transportar gairebé un 26% dels passatgers, mentre que durant l’agost va arribar fins al 30,39%.

Durant molts anys, Ryanair pràcticament ha «monopolitzat» l’aeroport de Girona: inicialment havia arribat a transportar el 95% dels passatgers que passaven per Vilobí, tot i que la xifra s’havia reduït fins al 70% just abans de la pandèmia per la irrupció de noves companyies com Jet2, Pobeda i Transavia.

L’eclosió de la Covid-19, tanmateix, va canviar les regles del joc. Pobeda i Jet2 han cancel·lat durant dos estius seguits les seves connexions amb la Costa Brava, mentre que Ryanair les ha reduït significativament. En canvi, Transavia va ser, el passat mes de maig, la primera companyia en tornar a aterrar a l’aeroport de Girona després de l’hivern, amb connexions amb Amsterdam i Rotterdam.

I la seva aposta ha donat bons resultats. Durant el mes de juny, va transportar un 16,71% dels viatgers de l’aeroport de Girona, al juliol un 25,8%, a l’agost un 30,39%, al setembre un 19,05% i a l’octubre, un 17,5%. A la pràctica, doncs, s’ha convertit en la segona companyia de l’aeroport (després de Ryanair), posició que anteriorment ocupava la britànica Jet2.

Tot i que, en xifres globals, el seu volum de passatgers encara no ha assolit les dades de la prepandèmia, durant els mesos de setembre i octubre les xifres s’han acostat molt a les de 2019. Així, aquest passat mes de setembre Transavia va transportar 13.503 viatgers, només 3.000 menys que l’any 2019, quan havien estat 16.716. A l’octubre, la diferència encara va ser menor: aquest 2021, la companyia holandesa va transportar 11.437 viatgres, mentre que l’octubre de 2019 van ser només un miler més, 12.211. Això ha contribuït ha allargar la temporada d’estiu i a què les xifres de la tardor s’hagin situat entre les més positives dels darrers mesos a l’aeroport de Girona.

Un mercat estratègic

Per tot plegat, des del Patronat de Turisme, des de l’aeroport de Girona i des del sector són molt conscients que el mercat holandès s’ha convertit en estratègic per a Vilobí d’Onyar i la Costa Brava. Així ho van constatar tots, fa pocs dies, durant una jornada de valoració de la temporada turística organitzada per la Taula Gironina de Turisme a la UdG.

De moment, tot apunta que Transavia mantindrà la seva aposta per la Costa Brava l’estiu que ve: a la pàgina web de la companyia ja es poden comprar bitllets des d’Amsterdam i Rotterdam a partir de principis d’abril de 2022.