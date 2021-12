El centre d’Olot torna a viure el Nadal com abans de la pandèmia. La Fira del Pessebre que no es va poder celebrar el 2020 per les restriccions del coronavirus va tornar ahir. Això sí, s’ha fet diferent del 2019 i s’han repartit les parades en diferents espais de la ciutat com la plaça Major, el Carme o l’església de Sant Esteve. A més, l’Ajuntament i l’Associació de pessebristes han instal·lat diferents muntatges en diversos equipaments de la ciutat. A Can Trincheria se’n pot veure un de més tradicional, mentre que a l’hospici s’exposa una interpretació amb figures a mida real. Tot plegat durant un pont que ha omplert l’hostaleria de la ciutat que registra una ocupació del 95%.

L’església de Sant Esteve és el punt d’inici de la Fira del Pessebre d’Olot. Aquest any s’espera que siguin molts els qui visitin un esdeveniment que serveix per «recuperar Nadal». Les parades en diferents espais de la ciutat complementen els muntatges que l’Ajuntament i l’Associació de pessebristes han fet en diferents equipaments de la ciutat. El de la ciutat es pot trobar a la part central del pati de l’Hospici. Es tracta d’un muntatge amb les figures de gran format, patrimoni de la ciutat. A Can Trincharia, en canvi, la proposta és molt diferent, amb figures petites, molsa i suro dins d’una vitrina en una de les estances de la casa. Al claustre del Carme es presenta el pessebre més contemporani. Els alumnes de segon curs del Cicle Formatiu de Grau Superior de Decoració i del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Escultura Aplicada a l’Espectacle en son els autors. Finalment, també es poden veure exposicions relacionades amb la temàtica a la biblioteca Marià Vayreda i al Museu dels Sants. Tot plegat, complementat amb desenes de parades de pessebristes i altres elements de Nadal en diferents punts de la ciutat. Josep Bracons és un artista que ven figures a la zona de l’església de Sant Esteve. És d’Olot i està jubilat i explica que pinta totes les peces a mà. «És una tradició molt maca i hi ha alguns joves que la segueixen. Estic segur que quan jo deixi de fer-ho a casa algú s’animarà a continuar», va explicar. Bracons es mostra convençut que aquest pont festiu Olot «estarà ple de gent» perquè es tracta d’una fira «molt reconeguda» i que «porta molta gent». A més, va explicar que molts veïns de la capital de la Garrotxa aprofiten per comprar, ja que fer el pessebre «és molt habitual a totes les cases d’Olot». El president de l’Associació de Pessebristes, Miquel Serrat, va dir que una de les característiques d’Olot és que «és un pessebre en si mateix». «Ens ve molta gent que ens explica que a Olot ho tenim tot, els artistes, les figures i l’entorn», va remarcar. Serrat també va destacar que els pessebres «porten feina» i que es tracta «d’un art que no es pot deixar perdre».