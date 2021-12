El bisbe de Girona, Francesc Pardo, visitarà el papa Francesc al Vaticà entre les dies 10 i 15 de gener per tal d’explicar-li la situació en què es troba el bisbat gironí. Serà, amb tota probabilitat, l’última visita ad limina -així s’anomena- que faci el bisbe gironí, que està pendent de ser rellevat del seu càrrec per jubilació. Pardo viatjarà acompanyat dels bisbes de les províncies eclesiàstiques de Tarragona, Barcelona i València.

Els bisbes espanyols començaran la setmana que ve les visites ad limina, que serveixen per informar el papa de la situació en què es troben les seves diòcesis. La última visita ad limina dels prelats espanyols va tenir lloc l’any 2014, durant el primer any de pontificat de Francesc. La crisi de la Covid-19 ha obligat a endarrerir aquesta segona visita.

Visites per grups

La Conferència Episcopal Espanyola ha anunciat que els bisbes viatjaran dividits en quatre grups dividits territorialment. El primer grup l’integren 24 bisbes de les províncies eclesiàstiques de Santiago de Compostel·la, Oviedo, Burgos, Pamplona i Tudela i Saragossa, que faran la visita del 13 al 18 de desembre. El segon grup, en el qual s’inclou Pardo, estarà format per 22 bisbes de les províncies eclesiàstiques de Tarragona, Barcelona i València, que viatjaran al Vaticà entre els dies 10 i 15 de gener. El tercer grup, integrat per divuit bisbes de Granada, Sevilla i Mèrida-Badajoz, anirà a Roma entre el 17 i el 22 de gener, mentre que el quart grup estarà format per vint bisbes de Toledo, Madrid, Valladolid i l’ordinariat castrense, que faran la visita del 24 al 29 de gener.

A més de l’audiència amb el pontífex, els bisbes espanyols celebraran l’eucaristia a les quatre basíliques romanes: Sant Pere, Sant Joan del Laterà, Santa Maria la Major i Sant Pau Extramurs. També mantindran reunions amb diversos estaments vaticans.