A dos dies per a les vacances escolars de Nadal, la covid-19 es passeja a gust per les escoles. Especialment entre els alumnes més petits, encara sense vacunar. Els xats de mares i pares han cremat -literalment- tot el cap de setmana advertint de casos positius, test d’antígens, proves PCR i confinaments d’aules.

Alguns metges, entre ells el president del Col·legi de Barcelona, ​​Jaume Padrós, van demanar divendres passat avançar les vacances per evitar contagis. Cap administració, ni estatal ni autonòmica, va moure fitxa. El panorama és tan incert i angoixant que molts progenitors -almenys, els que poden teletreballar o demanar dies lliures- han optat per no portar els seus fills a l’escola.

La situació a moltes llars és especialment estressant per la saturació dels ambulatoris, la burocràcia infinita que impliquen les baixes laborals i la nul·la existència de permisos retribuïts en el cas de tenir els fills confinats però no contagiats.

Confinaments a les escoles

A la província de Girona, hi ha diversos centres educatius amb més de cent persones confinades. El que en té més l’escola Vedruna de Girona, amb un total de 186, seguida de l’escola Salvador Espriu de Vidreres, amb 164 i l’escola Guilleries de Sant Hilari Sacalm, amb 161.

Si tenim en compte els positius detectats els darrers deu dies, n’hi ha hagut 23, 21 i 16 respectivament. Seguidament, hi ha el col·legi Maristes de Girona, amb 148 persones fent quarantena i 21 positius; l’escola Agustí Gifre de Sant Gregori, amb 128 persones aïllades i set positius. Finalment, la Salle de Figueres té 116 persones fent quarantena i nou positius i l’escola Empúries de l’Escala compta amb 110 persones confinades i 12 casos.