A l’aeroport de Girona, igual que a la resta d’aeroports catalans, li està costant molt remuntar la crisi de la Covid-19. Com a mínim, molt més que a la resta d’aeroports espanyols. La seva elevada estacionalitat i el seu clar enfocament turístic ha fet que hagi estat especialment castigat per les restriccions derivades de la pandèmia, ja que algunes de les aerolínies que transportaven més viatgers, com Jet2 i Pobeda, no han vingut aquest estiu; i altres, com Ryanair, van començar la temporada més tard del previst. Això ha fet que, segons les dades acumulades de gener a novembre, hagin passat per les instal·lacions de Vilobí un total de 298.581 persones, el que suposa un 84,2% menys que durant el mateix període de 2019, abans de la pandèmia. Només l’aeroport de Reus, amb una caiguda del 84,8% en el mateix període, ha experimentat un descens més pronunciat.

Si el 2020 va ser dolent, el 2021 ha continuat essent complicat per a l’aeroport de Girona, que malgrat haver millorat les dades respecte l’any passat continua molt per sota de l’activitat que tenia abans de la pandèmia. A això hi contribueixen diferents factors. En primer lloc, la decisió de Ryanair de no destinar cap avió a la base gironina durant l’hivern passat: com que la resta de companyies només operen a l’estiu, l’aeroport es va passar tot l’hivern sense cap vol comercial. A això s’hi va sumar el fet que la temporada d’estiu va començar més tard del previst: en lloc d’iniciar-se per Setmana Santa, les restriccions de països com el Regne Unit (que des de fa anys era el principal mercat per a l’aeroport) van endarrerir fins a finals de maig l’arribada del primer vol comercial.

Finalment, a més, hi va haver companyies que van decidir no volar a Girona. La britànica Jet2 va cancel·lar per segon any consecutiu les seves connexions entre el Regne Unit i la Costa Brava, mentre que la russa Pobeda tampoc va poder volar. A més, l’evolució de la pandèmia va fer que molts vols no s’emplenessin, especialment en el cas del Regne Unit. En canvi, el mercat que sí que ha funcionat ha estat l’holandès, ja que Transavia ha refermat la seva aposta per la Costa Brava.

A l’espera de les dades d’aquest desembre -tot i que no s’espera que hi hagi sorpreses-, Girona tancarà el 2021 molt lluny de les dades de 2019. També serà, juntament amb Reus, un dels aeroports de l’Estat que més passatgers haurà perdut respecte les dades d’abans de la pandèmia. Aquests 298.581 viatgers es queden molt lluny dels 1,9 milions que van passar per Vilobí d’Onyar al llarg de 2019, i encara més lluny dels cinc milions que havia arribat a tenir l’aeroport en les èpoques de més bonança, abans que Ryanair comencés a operar a Barcelona.

Caigudes a Reus i Barcelona

La situació de l’aeroport de Girona es reprodueix també als altres aeròdroms catalans. En el cas de Reus, la caiguda encara és més acusada, ja que a hores d’ara es troba un 84,8% per sota les dades de 2019. I en el cas del Prat, a Barcelona, el descens se situa en un 36,2%, essent una caiguda superior a la de Madrid.