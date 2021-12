La Federació Catalana de Locals d’Oci Nocturn (Fecalon), la Federació Catalana d’Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) i la Plataforma d’Empresaris Afectats pel covid-19 (Peacovid-19) van presentar ahir al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) dos recursos contenciosos-administratius contra el tancament de l’oci nocturn i la reducció d’aforament a la restauració decretats per la Generalitat per lluitar contra la covid-19.

El principal objectiu que persegueixen aquests recursos és intentar salvar la nit de Cap d’Any, ja que els dies de Nadal i els previs de sopars d’empresa ja s’han perdut, havent suportat pèrdues milionàries els darrers dies. Només a la nit de Cap d’any, es preveuen pèrdues d’aproximadament 90 milions d’euros per a la restauració i d’uns 75 milions per l’oci nocturn, i això malgrat que molts locals d’oci nocturn ja han començat a tornar els diners de les entrades venudes anticipadament i han cancel·lat actuacions i molts restauradors ja han patit múltiples cancel·lacions de taules.

Un altre dels arguments que utilitza la Fecasarm segons el seu secretari general, Joaquim Boadas, és que l’adopció de restriccions severes sobre aquests dos sectors provocarà una disminució de l’interès de la gent per vacunar-se i això debilitarà la protecció de determinades persones davant la possibilitat d’emmalaltir greument o morir.

Al mateix temps, també argumenten que aquestes mesures fomentaran els botellots i les festes il·legals, on no es compleix cap mesura sanitària ni de control i als quals la propia Generalitat qualifica d’«esdeveniments superdisseminadors del virus», per la qual cosa la propagació del virus se seguirà produint «havent arruïnat innecessàriament a dos sectors econòmics».