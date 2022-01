Els Reis més solidaris també han arribat a les comarques gironines. Caixabank ha repartit 400 regals a nens i nenes en situació de pobresa a la província, gràcies a una nova edició del programa solidari «L’Arbre dels somnis», mentre que Creu Roja Joventut ha repartit fins a 8.746 joguines per a 3.295 infants gironins.

En el cas de CaixaBank, «L’Arbre dels Somnis» ha comptat enguany amb la col·laboració de setze entitats gironines, que han permès beneficiar 400 nens i nenes de la província. Es tracta de la quarta edició del programa, que a tot Catalunya ha comptat amb 452 entitats i ha permès repartir més de 26.400 regals.

Mentrestant, Creu Roja Joventut ha repartit al llarg de la campanya #ElsSeusDretsEnJoc un total de 8.746 joguines entre 3.295 infants que es troben en situació de risc de vulnerabilitat a la demarcació. Un any més, l’objectiu de la campanya era doble: per una banda, distribuir joguines noves, cooperatives i que no fossin bèl·liques ni sexistes, i per altra banda, promoure el dret al joc a tota la infància.

Aquest programa ha esat possible gràciesa la col·laboració ciutadana i al teixit empresarial de la província, així com les 137 persones voluntàries que han participat en la iniciativa, que ha arribat a 174 pobles gironins.