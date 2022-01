La Cellera de Ter ha comprat l’edifici de Can Serra, ubicat al carrer d’Avall número 4 del nucli antic, per convertir-lo en un habitatge cooperatiu. Paral·lelament, ha impulsat la creació d’una cooperativa a qui està previst que se’n cedeixi la gestió. L’objectiu, segons explica el regidor d’Urbanisme, David Sarsanedas, és augmentar l’oferta d’habitatge a la Cellera perquè «la gent vol viure aquí, però no hi ha oferta», alhora que es rehabiliten construccions antigues.

El projecte, que s’està elaborant amb Undos Arquitectura Cooperativa, ha estat subvencionat per la Diputació de Girona. En xifres, s’han invertit 154.419,15 euros a comprar, fer una reforma inicial i constituir la cooperativa, dels quals 132.986,81 euros han estat subvencionats per la Diputació i 20.000 euros per l’Associació Catalana de Municipis.

L’immoble se cedirà gratuïtament a la cooperativa durant un període de 75 anys a canvi que es rehabiliti. «Així, tens la seguretat que no et faran fora ni t’apujaran el lloguer», diu Sarsanedas. Això sí, com que els pisos es qualificaran com a habitatges de protecció oficial (HPO), per formar part de la cooperativa s’han de complir els requisits econòmics que estipula la Generalitat.

Tres pisos de 61 metres quadrats

L’edifici té tres pisos de 61 metres quadrats amb cuina, menjador-sala d’estar, un bany i tres habitacions. El de planta baixa, a més, té un pati de 44 metres quadrats. Abans de concretar el projecte d’obres definitiu (que contempla conservar la distribució originaria) i arranjar els pisos, s’ha fet «una primera inversió d’urgència per solucionar problemes estructurals i d’aïllament».

De moment, i després de deu sessions informatives per constituir la cooperativa, hi ha quatre unitats de convivència interessades en el projecte. «Tres hi podran viure i la resta quedaran com a socis expectants a l’espera que algú decideixi deixar un pis», explica Sarsanedas. De les famílies interessades, només una és de La Cellera; una qüestió que l’Ajuntament veu amb bons ulls perquè «volem que vingui gent a viure al poble per rebertir el despoblament i evitar que tanquin els comerços». Sarsanedes diu que «La Cellera perd població, tot i que hi ha demanda d’habitatge» i ho atribueix al fet que «hi ha pocs habitatges de lloguer o en venda i pocs solars per construir». A més, «hi ha moltes cases tancades i velles per reformar». De fet, una d’aquestes cases en mal estat és la que l’Ajuntament ha adquirit per rehabilitar i destinar-la a habitatge. Si el projecte surt bé, el consistori no descarta comprar més cases i seguir el mateix model.

Per formar part d’aquesta primera iniciativa, està previst que cada família faci una aportació inicial de 5.682 euros (un import que es retornaria totalment si es vol deixar la cooperativa). Un cop s’entri a viure a l’edifici, el rebut mensual de cada família durant els primers cinc anys serà de 581 euros, pel pis de planta baixa, i de 455 euros, pels altres dos. A partir del sisè any, la quota serà de 376 euros i 250 euros, respectivament, fins a retornar tot el préstec que s’hagi necessitat.

A més, l’habitatge passarà a formar part de la comunitat local d’energia que, gràcies a les plaques fotovoltaiques instal·lades sobre el teulat del magatzem municipal, dona servei a 21 famílies i 12 equipaments municipals. L’Associació Catalana de Municipis ha atorgat a La Cellera de Ter, per aquest projecte de rehabilitació d’un edifici per constituir el primer habitatge cooperatiu del poble i alimentar-lo amb energia renovable, el segon premi del projecte Arrelament, destinat a iniciatives que combatin el despoblament.