L’aeroport de Girona-Costa Brava ha tancat l’any amb només 312.897 viatgers, el que suposa un 83,8% menys dels que va rebre el 2019, abans que esclatés la pandèmia. Tal com es preveia, ha estat, juntament amb el de Reus, l’aeroport de la xarxa d’Aena que ha experimentat una caiguda més dràstica. Però malgrat que sigui una xifra tan baixa, suposa una millora substancial -del 81,7%- respecte les dades de 2020, any en què el tràfic aeri es va veure encara més afectat pel tancament de fronteres.

Les instal·lacions de Vilobí d’Onyar, doncs, han tancat el segon any de pandèmia sense ni tan sols acostar-se al volum de passatgers que tenien el 2019. Cal tenir en compte que, durant l’hivern de 2021, no hi va haver cap aerolínia que operés de forma regular des de Girona, i les restriccions de diversos països europeus van fer que el primer vol comercial no arribés fins a finals de maig. Tot plegat ha fet, doncs, que hagi tornat a ser un any molt fluix per a l’aeroport de Girona, ja que l’han utilitzat només 312.897 passatgers, mentre que el 2019 s’havia arribat fins als 1,9 milions. El 2020, però, va ser encara pitjor i només van passar per l’aeròrdrom gironí 172.213 persones.

Però malgrat aquest descens de més del 80% en el nombre de passatgers, la caiguda en la xifra d’operacions no ha estat tan dràstica. En total, durant aquest 2021 s’han realitzat 13.500 enlairaments i aterratges des de Vilobí, només un 26% menys que el 2019. En canvi, la xifra d’operacions ha crescut un 35,6% respecte l’any passat.

Pel que fa als principals destins dels passatgers, en primer lloc se situa Alemanya, on van anar 67.577 persones gràcies a les rutes operades per Ryanair. En segon lloc es troba Holanda, amb 66.862 viatgers: en aquest sentit, es deixa notar la forta aposta que ha fet Transavia per l’aeroport de Girona. El tercer lloc és per als passatgers del Regne Unit, que fins fa pocs anys eren el principal mercat de l’aeroport gironí però que han reculat a causa de la pandèmia i per la suspensió dels vols de Jet2. En total, s’han registrat 47.411 viatgers britànics.

Pel que fa a les mercaderies, se n’han transportat 104.497 quilos. Tenint en compte que l’aeroport gironí està molt més enfocat al turisme que a les mercaderies, no és una mala xifra, ja que significa un creixement del 33,6% respecte el 2019. Tot i això, la xifra se situa un 68,1% per sota el 2020, any en què el transport de mercaderies es va disparar pel transport de material sanitari.

Dades de desembre

Aena també va fer públiques ahir les dades corresponents al mes de desembre, durant el qual l’aeroport gironí va rebre 14.316 viatgers. Es tracta d’una xifra molt superior al desembre de l’any passat -ja que ha suposat un creixement del 1.211%-, però encara un 62% per sota el desembre de 2019, quan els vols es podien operar amb normalitat.

Tot i això, el nombre d’operacions s’ha incrementat respecte l’any passat: es van registrar 980 enlairaments i aterratges durant l’últim mes de l’any, el que significa un increment del 36,3% respecte el desembre de 2020 i fins i tot un 0,6% per sobre el desembre de 2019.

Pel que fa a les mercaderies, durant el desembre es van transportar 8.812 quilos, el que suposa una caiguda del 59,8% respecte el desembre de 2020 però un increment del 0,9% respecte el mateix mes de 2019.

Transavia ven bitllets a partir del 7 d’abril

Un cop tancat l’any 2021, les aerolínies ja estan treballant en la temporada d’estiu d’aquest 2022, durant la qual confien que la situació de la pandèmia millori i es puguin recuperar més vols. És per això que les principals operadores ja han posat els seus bitllets a la venda per connectar Vilobí d’Onyar amb algunes de les principals destinacions europees.

Una de les últimes en fer-ho ha estat Transavia, que durant els últims dos estius ha fet una aposta clara per l’aeroport de Girona malgrat la pandèmia. A hores d’ara, la companyia holandesa ja té a la venda les seves connexions amb Amsterdam i Rotterdam a partir del 7 i el 21 d’abril, respectivament.

Pel que fa a Ryanair, ja fa mesos que té a la venda els bitllets per aquest estiu, durant el qual preveu recuperar destinacions com París, Riga, Leeds i Knock (Irlanda) i també estrenar-ne de noves com Helsinki i Nuremberg (Alemanya). De fet, l’aerolínia irlandesa també té una avió de base durant aquest hivern a Vilobí, tot i que ha hagut d’anar modificant rutes i fins i tot suprimint-ne arrel de les diferents restriccions per la Covid. A hores d’ara, si no es produeixen canvis (cosa habitual en la programació de Ryanair), per aquest proper estiu l’aerolínia irlandesa preveu volar a més d’una vintena de destinacions des de Girona.

La tornada de Jet2

Pel que fa a l’operadora britànica Jet2, té previst recuperar les connexions entre el Regne Unit i la Costa Brava aquest estiu, després que durant les dues últimes temporades les hagi hagut de suspendre per la pandèmia. A hores d’ara, preveu volar a Birmingham, Bristol, East Midlands, Leeds-Bradford, Londres-Stansted, Manchester i Newcastle a partir de principis de maig, quan arribi el bon temps.

En canvi, de moment del que encara no hi ha notícies és de la possible recuperació de vols de l’operadora russa Pobeda Airlines, degut a les restriccions que encara existeixen en el seu país. Abans de la pandèmia, el mercat rus s’havia convertit en un dels més importants de l’aeroport, ja que havia experimentat un creixement sostingut.