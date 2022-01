El PSC ha anunciat que els ajuntaments gironins rebran aquest 2022 un 12% més de diners de l'Estat que el 2021. Aquest augment suposa una transferència de 337 milions d'euros als consistoris. En el cas de la Diputació de Girona, l'ens ingressarà uns 17 milions més que el 2021, arribant als 137. Pel que fa a l'Ajuntament de Girona, rebrà 27,4 milions (3 més que l'any passat) i el de Figueres 13,2 (1,5 més). El diputat socialista Marc Lamuà ha assegurat que el PSC aposta per la política "a peu de carrer" i per això incrementen el finançament dels ajuntaments perquè facin "polítiques de proximitat". Lamuà ha aprofitat per fer balanç de legislatura, recordant algunes de les normatives que s'han aprovat durant la presidència de Sánchez.