El bisbe de Girona, Francesc Pardo, es va reunir ahir amb el papa Francesc en el marc de la visita ad liminia, que va fer conjuntament amb la resta de bisbes catalans, valencians i de les illes Balears, capitanejats per l’arquebisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal Espanyola, Juan José Omella. En la roda de premsa posterior a la reunió amb el pontífex, Omella va expressar el seu desig d’aclarir els abusos a Espanya, però va dir que «de moment» descarten «la creació d’una comissió independent». «Davant del tema dels abusos, tots sentim un gran dolor perquè succeeixi aquest fet enmig de la societat, i el desig, en tot moment, de la proximitat de tots els bisbes, de manera que hem establert comissions a cada diòcesi per recollir les denúncies, acompanyar les persones que se senten ferides i evitar que en el futur aquestes coses puguin tornar a passar», va indicar Omella, preguntat per l’informe publicat pel diari El País.

En qualsevol cas, Omella va descartar seguir l’exemple d’altres països com Portugal, on l’Església ha encarregat la investigació dels abusos a una comissió independent, i va defensar l’estratègia que sigui cada diòcesi la que s’encarregui d’estudiar les denúncies. En aquest sentit, va assegurar que la seva proposta compta amb el suport del papa i de la Congregació per a la Doctrina de la Fe del Vaticà. «Ens sembla que és la manera d’oferir un tracte és proper a les persones, perquè és més complicat anar a Madrid i en canvi és més fàcil, des del mateix lloc, poder realitzar la investigació i l’acompanyament de les persones», va indicar. En la trobada dels bisbes amb el papa van sortir també temes relacionats amb la situació política i social d’Espanya «a nivell general», com ara el fenomen migratori i el «saber com acollir i integrar tots els immigrants», va relatar Omella. Superar la polarització política També es va parlar, en concret, de la situació a Catalunya i de la necessitat de superar la polarització política. «El nostre deure fonamental, com a Església, és fer present l’Evangeli en els nostres ambients, diòcesi i societat, i hem d’evitar tota ideologia que pugui comportar una polarització», va dir l’arquebisbe de Tarragona, el gironí Joan Planellas, que va afegir: «Hem d’evitar tota ideologia que pugui comportar una polarització. La polarització política hi és, i hem de curar aquestes ferides», va demanar. Una visita d’una setmana L’audiència amb el papa, que va durar dues hores, va ser el punt culminant d’una visita que ha durat tota la setmana (de dilluns a divendres), durant al qual els bisbes han realitzat diverses visites, reunions i celebracions.