El Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha obert una actuació d'ofici per estudiar els criteris utilitzats pel Govern en la consulta sobre la candidatura de Jocs d'Hivern Pirineus-Barcelona-2030. Per aquest motiu, ha demanat informació al respecte al Departament d'Acció Exterior i Govern Obert. Concretament, vol tenir accés a un informe jurídic que, segons ha tingut coneixement pels mitjans de comunicació, tracta sobre la viabilitat jurídica de la consulta. Ribó està interessat, a més, en conèixer els motius pels quals l'executiu només considera afectada la ciutadania de l'Alt Pirineu i Aran i no d'altres territoris i com això es conjuga, ha afegit en un comunicat, amb el dret a la igualtat entre els ciutadans.

El Síndic també ha demanat informació sobre la mostra poblacional que tindrà dret de vot en la consulta sobre el projecte de Jocs Olímpics d'Hivern i els motius que sustenten aquesta selecció. Finalment, Ribó vol conèixer els mecanismes establerts pel Govern per garantir informació suficient sobre la candidatura a tots els potencials votants. Així, recorda que per fer efectiu el dret de participació cal garantir un coneixement informat de la població, que inclou conèixer el model de desenvolupament territorial de la proposta, l'impacte econòmic en el territori, l'impacte ambiental i l'impacte social, entre d'altres. L'actuació ve motivada arran de l'anunci, el 22 de gener passat, d'una consulta vinculant sobre els Jocs per aquesta primavera. També pel fet que la població i els representants de les comarques pirinenques que no hi podran participar, sobretot el Ripollès i el Berguedà, han manifestat la seva disconformitat, ja que consideren que es veuen molt afectades per la decisió de tirar endavant o no l'esdeveniment esportiu. En aquest sentit, ha defensat que caldria considerar la hipòtesi del vot de tota la població catalana. La patronal del Ripollès vol que es consulti a la comarca pels Jocs d’Hivern En el comunicat, també s'ha citat el fet que alguns ajuntaments afectats hagin denunciat manca d'informació sobre la proposta, tot al·legant, assegura, que no han estat prou informats sobre què es pretén fer, les possibles inversions, les afectacions ambientals, les projeccions econòmiques o les infraestructures. Amb tot plegat, segueix la nota del Síndic, no poden pronunciar-se en relació amb la proposta del Govern en una eventual consulta, ni informar convenientment la població afectada.