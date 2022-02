Quan queda menys d’un any i mig per a les properes eleccions municipals, previstes pel maig de 2023, partits i possibles candidats comencen a fer els seus moviments estratègics per elaborar les llistes. Després que Ciutadans perdés els quatre diputats que tenia al Parlament per Girona, i que segueixi sense tenir-ne cap al Congrés, aquestes municipals es presenten com una oportunitat clau perquè la formació taronja pugui sobreviure. Però no ho tindrà fàcil, ja que alguns dels seus antics membres estan apostant per anar cap a altres formacions. La setmana passada, l’exdiputat i regidor de Tossa Alfonso Sánchez feia públic el seu fitxatge pel PP. Ara, l’exportaveu del partit a Girona, Jean Castel, ha anunciat el fitxatge d’algus antics líders locals de Ciutadans per a la seva nova formació, Valents.

Segons ha anunciat la nova formació -que es va presentar públicament dissabte passat a Barcelona- en un comunicat, en els últims dies han incorporat, com a simpatitzants, l’excoordinador de Ciutadans a Girona ciutat Félix Sierra, i l’advocada Miriam Aguilera, que havia anat de número 5 per la formació taronja en les últimes municipals també a la ciutat de Girona. També s’hi han sumat l’excoordinador de Ciutadans a Blanes, Joan Morillo, Baldomero Amador Cortés, de Girona, Andrew Salvador, de Lloret, i Lucía Fernández, de Maçanet de la Selva. En una nota de premsa, Félix Sierra ha mostrat les seves «ganes de canviar la forma de fer política a la nostra ciutat», i ha assegurat que «la millor forma de fer-ho és de la mà d’un partit sense complexos i amb una idea molt clara del que es vol per als municipis de Catalunya». Unió constitucionalista Per la seva banda, Miriam Aguilera ha assegurat que el futur del constitucionalisme català ha de passar per «fer-se forts» als municipis. Per això, ha apostat per una «confluència de tots els constitucionalistes», amb l’objectiu que «no hi hagi cap vot constitucionalista de la província que acabi per no tenir representació als ajuntaments».