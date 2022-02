El sindicat de funcionaris CSIF insisteix que l’increment d’un 3,47% en el nombre de treballadors de l’Estat a les comarques gironines no ha servit per pal·liar el dèficit que pateixen algunes oficines, com per exemple la d’Estrangeria. Segons les dades publicades pel ministeri d’Hisenda i Funció Pública en el Butlletí Oficial del personal al servei de les administracions públiques, del qual es va fer ressò Diari de Girona, entre gener i juliol de 2021 l’administració de l’Estat va guanyar 94 efectius a Girona. Tot i això, el CSIF adverteix que en molts casos, com el de l’Oficina d’Estrangeria, són interins que acaben marxant de la província. El sindicat porta temps alertant del dèficit de treballadors a Estrangeria, fet que suposa uns llargs temps d’espera per als usuaris.

Les administracions públiques guanyen 571 treballadors en sis mesos a Girona Segons dades del CSIF, l’Oficina d’Estrangeria tenia 44 treballadors l’any 2010, mentre que actualment «amb prou feines arriben a la vintena». En aquest sentit, expliquen que l’any passat es van incorporar set interins, però que això no vol dir que s’acabin quedant a Girona. Necessitat d’«incenctius» El sindicat ja porta temps alertant que cal buscar «incentius» per motivar els treballadors de l’Estat perquè es quedin a Girona, un destí que a vegades és «poc atractiu» per l’elevat cost de la vida a la província i el sou dels funcionaris, que a vegades és més baix que els d’altres institucions. Tot plegat, adverteixen, acaba repercutint en la qualitat del servei a l’Oficina d’Estrangeria. Els últims anys han estat especialment complicats, amb la pandèmia i el Brexit. En aquest sentit, alerten que els seus usuaris són, generalment, persones desfavorides, que a vegades no tenen els recursos necessaris per poder anar a una notaria per agilitzar els tràmits.