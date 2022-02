Dues llevadores de l’Hospital Santa Caterina, Mariona Gusó i Sònia Sanglas, han estat acreditades amb el títol de Consultor internacional en Lactància Materna (IBCLC), un certificat emès pel Consell Internacional de Certificació de Consultors en Lactància (IBCLCE) amb què valida el professional de la salut millor preparat i format per proporcionar ajuda qualificada en lactància materna. A l’estat espanyol només hi ha 200 professionals acreditats amb aquest títol i s’hi poden acreditar no només llevadores, sinó també altres professionals com ara pediatres, metges de família, ginecòlogues o infermeres.

Les llevadores ofereixen atenció a tot l’àmbit reproductiu de la dona i un d’aquests àmbits és l’alletament matern. Concretament, l’Hospital Santa Caterina compta des de l’any 2018 amb un servei de suport a l’alletament, a càrrec de les dues professionals acreditades. Aquest servei ofereix un suport a les mares i nadons mentre estan ingressats a l’hospital però també quan marxen d’alta per si es presenta alguna dificultat o problema amb la lactància. Un cop la mare ja ha marxat de l’hospital aquest suport es fa per telèfon o amb visites presencials, segons sigui la necessitat. Els motius de consulta són variats: clivelles, mastitis i altres causes de dolor, escàs guany ponderal del nadó, desig de retirar els suplements de llets de fórmula per aconseguir una lactància materna exclusiva, dubtes amb tirallets i mugroneres, entre altres. Més de 175 mares a l'any El servei de suport a l’alletament de l’Hospital Santa Caterina dona atenció a més de 175 mares a l’any. També disposa d’un grup d’alletament, amb activitat setmanal, que des que va esclatar la pandèmia s’imparteix telemàticament. El centre del Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt també manté una Comissió d’Alletament pluridisciplinària integrada per llevadores, pediatres, ginecòlegs i personal infermer. Els coneixements i habilitats dels IBCLC influeixen de forma beneficiosa en les mares que alleten, els seus fills, famílies i a la comunitat. Així, milloren les taxes de lactància materna gràcies als coneixements i habilitats que presenten, tant en les situacions habituals com en les de major risc; augmenten la satisfacció de les mares i les famílies i la seva confiança en l’alletament matern, ja que són professionals competents regits per un codi d’ètica i uns estàndards. Així mateix, destaca la seva participació en el desenvolupament i millora dels programes i les polítiques de lactància gràcies a la seva pràctica clínica. L'assistència obstètrica a l'Hospital Santa Caterina està basada en el respecte, en la informació a la dona al llarg de tot el procés de l’embaràs, i en la recerca de la major naturalitat del part sobre la base de l'evidència científica, amb l'objectiu d'obtenir a més d’uns bons resultats obstètrics i perinatals, un alt nivell de satisfacció de la dona i la seva parella. El Santa Caterina atén més de 1.100 parts cada any. En més d’un 95% dels casos, les mares opten per l’alletament matern.