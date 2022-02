Avui dilluns Campelles reprèn el subministrament d’aigua potable a les llars, després que la mesura que es va emprendre dijous passat de restringir-la hagi donat resultat. Els talls intermitents en la xarxa, intensificats a les nits, han afavorit a donar temps perquè es puguin reomplir els diferents dipòsits que donen servei al municipi, i que a causa de l’ampli període sense precipitacions van arribar a mínims inèdits durant aquest mes de febrer.

L’alcaldessa Judit Cornellà explica que «mai ens havíem trobat amb una circumstància d’aquest tipus en febrer». Anteriors restriccions s’havien hagut d’efectuar en mesos d’estiu o bé a l’hivern per problemes amb la congelació de les canonades, però la manca d’aigua a l’hivern no n’havia estat el motiu. L’absència de neu d’aquesta temporada ha eixugat els diferents captadors derivats de fonts i aigües subterrànies que la porten als dipòsits. Per això el consistori va prendre una decisió que s’hauria pogut perllongar durant més dies en cas de ser necessària. També hi ha ajudat, tot i que més relativament, la poca aigua que hi havia caigut que segons Cornellà «només va servir per mullar els carrers».

Per pal·liar la manca d’aigua es va fer pujar una cuba d’aigua sense tractar perquè els pagesos poguessin abeurar als seus ramats. A diferència d’altres poblacions del Ripollès com Ogassa, que tenen un flux d’aigua constant, la situació de Campelles com a mirador privilegiat de la comarca en compromet molt més l’arribada d’aqüífers.