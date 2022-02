La Facultat d’Infermeria de la Universitat de Girona comptarà el curs vinent amb seixanta places més. D’aquesta manera, hi haurà un grup nou en horari de matins a primer de grau, que s’afegirà als dos que hi ha actualment -un de matins i un de tardes -, segons ha informat la degana, Carme Bertran, a aquest diari.

L’anunci arriba després d’una demanda històrica. De fet, al setembre de l’any passat, la consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, avançava que estaven treballant amb Salut per dotar de 600 places més a tot Catalunya en el marc dels nous pressupostos; però encara no s’havien concretat els detalls.

Els sindicats i col·legis professionals feia temps que advertien d’aquesta necessitat, tenint en compte la pressió assistencial creixent dels centres sanitaris, que s’ha accentuat arran de la pandèmia. Paral·lelament, alerten que en els propers anys hi haurà jubilacions «massives» i que no es podran cobrir.

Un estudi d’experts elaborat pel sindicat Satse, publicat l’any passat, va concloure que hi hauria d’haver un 24% més de places per al primer curs dels estudis universitaris d’infermeria i això s’hauria de mantenir anualment en cada curs de primer de grau, almenys durant cinc anys.

De moment ja s’ha fet un primer pas i, en el cas de la facultat gironina, s’ha valorat molt positivament.

Habilitació d’espais

Carme Bertran admet que, mentre el futur nou campus de Salut de Salt no sigui una realitat i tenint en compte que l’horitzó és «llarg», caldrà habilitar els espais actuals que ja són «limitats» de per si. «Cal tenir present que ja comptem amb una partida pressupostària tant de la Generalitat com de la pròpia Universitat de Girona, que ha fet una clara aposta per a l’ampliació de places, ja que es considera una prioritat», especifica. És per això que s’està treballant en possibles «reformes» amb una mirada conjunta amb la Facultat de Medicina, tenint en compte que comparteixen espais.

Respecte a la previsió de futur, Bertran lamenta la «pèrdua» de professionals que han marxat a l’estranger i la mancança generalitzada d’infermeres que hi ha a tot el sistema de salut català. «Si partim del fet que estem lluny dels estàndards europeus i hi afegim la fuga de personal i les futures jubilacions, està clar que hi ha hagut una errada d’estratègia i faltaran professionals».

De fet, per cobrir aquests buits i fer front a la darrera crisi sanitària Salut va fer una crida el desembre a estudiants d’últim grau de la carrera, que es van contractar per donar suport a les tasques covid-19. Malgrat sol·licitar-ho, de moment no està previst que aquestes hores es convalidin com a pràctiques, perquè no s’adeqüen a totes les competències que cal assolir.