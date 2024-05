Un pastisser osonenc format a Girona, millor xocolater promesa d’Espanya

L’osonenc Roger Muñoz (25 anys), format a l’Escola d’Hostaleria de Girona i a l’Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona, ha estat reconegut millor xocolater promesa d’Espanya en un concurs celebrat a Sils de la mà de l’empresa alimentària Puratos. El campionat, que vol impulsar la formació professional de qualitat en l’àmbit de la pastisseria entre les noves generacions, ha comptat amb un jurat de gala, format pels mestres pastissers Stéphane Leroux, Miquel Guarro, Marcos Díaz, Pep Bosch i Josep Ramon Cuadras.

La sostenibilitat ha estat l’eix temàtic de la competició. A partir d’aquí, les tres elaboracions que ha presentat Muñoz (una barra, un pastís i una figura de xocolata) són un homenatge als productes de quilòmetre zero. «Tots els ingredients que he utilitzat són de proximitat: les ametlles de Lleida, la poma del Pirineu, els llardons, els làctics i la farina de Vic, la mel de Sant Pere de Vilamajor o la sal de Cambrils», detalla Roger Muñoz, que assegura que «he volgut plasmar el que sento per la terra». Tot, amb la xocolata com a protagonista. A la barra hi va incorporar pinyons, llardons i caramel; al pastís, ametlla i poma; i a la figura artística hi ha volgut plasmar el camp: «Hi he volgut representar el pagès, amb el barret i la forca, la terra, amb el gira-sol, i l’artesania de treballar-la amb una base que representa el camp llaurat», detalla el pastisser osonenc.

Fa mesos que s’entrenava per la competició, tot i que al llarg del camí va topar amb una lesió que el va obligar a guardar els motlles: «Amb les presses i la pressió, em vaig taller el tendó d’un dit de la mà esquerra i vaig haver d’estar aturat un mes i mig», explica.

Amb tot, celebra que el guardó és un «reconeixement molt gran a l’esforç i a les hores que he passat treballant i practicant».

