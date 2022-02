El ministeri de Mobilitat i Transports està invertint 1,1 milions d’euros en la reparació i condicionament dels viaductes de l’A-2 al seu pas per Quart. Els treballs, que van començar a l’octubre i s’acabaran al març, serviran per millorar les condicions de conservació dels viaductes, que sense arribar a representar un risc per a la circulació, sí que pateixen un deteriorament que diverses organismes i particulars han detectat.

En total, l’aportació del ministeri ascendeix a 1.145.537,64 euros, que servirà per a la reparació i condicionament dels viaductes. Segons ha explicat el ministeri, al llarg de 2020 es va detectar que hi havia zones deteriorades per humitats i corrosió en bigues i piles, així com al sistema de contenció i les baranes. A més, s’havia produït un desgast en el recobriment de formigó i hi havia algunes tasques causades per la humitat en les juntes de dilatació i fisures. Diversos organismes i particulars van avisar el ministeri d’aquest estat de deteriorament, davant del qual el govern estatal va decidir actuar. Les actuacions previstes inclouen la reparació dels danys persistents que pateixen els viadcutes, que tenen l’origen en les filtracions a través de les juntes de dilatació i els desaigües i se centraran principalment en els pilars i les bigues de l’estructura. Posteriorment, assenyalen des del ministeri, s’actuarà sobre el tauler dels dos viaductes afectats amb feines de picat i sanejat de les superfícies degradades, reparació de l’òxid i reparació de les armadures, i protecció de les superfícies de formigó.