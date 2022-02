L’Ajuntament d’Alp ha iniciat el procés de redacció d’un nou Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) que regeixi el creixement del municipi en les pròximes dècades i ha obert un procés participatiu per tal que els veïns hi puguin aportar les seves consideracions des de la gestació.

L’equip de govern ha elaborat un document que planteja una enquesta als veïns i empresaris del municipi, que apunta que «amb la vostra col·laboració arranquem una fase molt important per aconseguir un planejament futur el més consensuat possible entre tota la ciutadania i agents implicats, econòmics, socials, institucionals; i per això resulta fonamental la vostra participació activa en el procés». «Durant aquesta fase, l’equip redactor ha de disposar de la màxima informació i col·laboració possible de tots els que puguin aportar, des de la seva experiència, les idees, suggeriments i visió, que reflecteixin els problemes i errors a evitar i, sobretot, ens plantegin els reptes a aconseguir per tal d’enriquir el més possible el document que ha de orientar el futur d’Alp», afegeixen. El document del consistori planteja que «hem cregut convenient preguntar-vos, abans que l’equip redactor determini una alternativa, quins creieu que són els aspectes clau que el futur Pla General hauria d’abordar. Ho fem amb un senzill qüestionari on apuntem temes que poden ser del vostre interès, que és obert però a d’altres consideracions que estimeu hem de transmetre a l’equip redactor».

L’enquesta demana als veïns si volen, entre d’altres, un municipi obert i acollidor, innovador, obert a la natura, cultural, accessible, amb serveis d’hostaleria i restauració o industrial; quin grau de creixement de població volen; si creuen que s’ha de reduir l’actual oferta de sol; què cal fer amb les estructures agràries, la mobilitat i els entorns naturals; quins serveis falten als respectius veïnats; quines tipologies d’habitatge han de predominar al nucli urbà; com s’ha de gestionar l’equilibri entre primeres i segones residències o quin futur econòmic proposa pel municipi. L’Ajuntament ha celebrat una primera reunió oberta als veïns amb la diagnosi inicial.