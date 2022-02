Les entitats Pacma i l’Associació de Defensa del Patrimoni Natural de Banyoles i Comarca (Limnos) han denunciat la tala «injustificada» d’arbres a diversos carrers de Porqueres, en algun cas d’espècies centenàries. Els membres de les dues entitats han entrat una instància a l’Ajuntament reclamant la protecció i potenciació de l’arbrat urbà. També demanen una llistat d’arbres monumentals i singulars i una regidoria de medi ambient.

Segons expliquen, al carrer Sant Galderic hi havia quinze til·lers. Han estat talats i, segons les entitats, s’han suprimit els escocells per plantar altres exemplars. «Suprimir arbrat urbà atempta contra el paisatge, la salut de l’entorn i el benestar de la ciutadania», alerten.

En el cas que les arrels aixequin les voreres, posen de manifest que es poden substituir per espècies més idònies. Però al carrer Galderic, alerten, la retirada dels escocells fa que ja no sigui possible.

A més, també mostren la seva disconformitat amb la tala d’una alzina centenària al carrer Pedreres número 3, i d’un altre arbre singular d’uns 75 anys de l’espècie Copressus Arizonica eliminat a l’altura del Casal de la Gent Gran, a la zona de Mata.

El Pacma i Limnos veuen «urgent» un replantejament de la política ambiental de l’Ajuntament, que passaria, primer, per la protecció i potenciació de l’arbrat urbà , «evitant les tales o podes injustificades». També volen que es faci un llistat d’arbres monumentals i singulars «que contempli la protecció d’aquells exemplars vegetals valuosos i eviti tales lamentables». Finalment, volen que s’encarregui a experts un llistat de biodiversitat com a eina per orientar les políques ambientals, així com la creació d’una regidoria de medi ambient.