La Delegació Garrotxa–Ripollès del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) organitza avui a les set del vespre una taula rodona per debatre sobre la mobiliat a la Garrotxa.

Conduïda per la periodista Clara Sánchez-Castro, la sessió començarà amb la conferència «La percepció de la carretera: una odologia contemporània», a càrrec del geògraf Narcís Sastre. La intervenció estarà centrada en la relació entre les infraestructures viàries i el paisatge, aportant referents i nocions bàsiques sobre disseny, imatge i percepció de les carreteres, també basant-se en la pluralitat d’usuaris que les utilitzen.

Tot seguit, es farà una taula rodona amb les entitats Salvem les Valls; No és un vial, és un carrer!; Les Preses 2020-2030; el Tren-Tram Olot-Banyoles-Girona; i l’AFA de l’escola Pla de Dalt d’Olot, on es podran expressar les diferents opinions i punts de vista respecte a la mobilitat a la Garrotxa, la seva situació actual i quin futur s’hi albira.

Recurs de Salvem les Valls

Mentrestant, Salvem les Valls està estudiant interposar un recurs contra la licitació del projecte constructiu de les variants d’Olot i les Preses, un cop hagi comprovat si s’ha incomplert la llei en haver iniciat el projecte constructiu abans que s’hagi resolt l’avaluació d’impacte ambiental.

L’entitat considera que la Generalitat ha comès «una falta de respecte» als processos participatius i democràtics, així com un «greu error» que pot comportar «conseqüències irreversibles al nostre territori». «Considerem que no és ètic d’una societat que pretén implementar una governança democràtica i participativa saltar-se l’avaluació d’impacte ambiental», assenyalen en un comunicat. Per tot plegat, han demanat que es retiri la licitació i es consideri la possibilitat de fer un altre estudi d’impacte ambiental per a una carretera que, des del seu punt de vista, ha canviat «significativament», tot passant de de 2+2 a 1+1.

De totes maneres, segueixen considerant que no es poden planificar carreteres en un Parc Natural i en sòls agrícoles sense un pla de mobilitat sostenible.